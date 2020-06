Evlerden Irak: Bebeğin Anne Karnında Ölmesi

Anne adayları hamile kaldıklarını öğrendikleri ilk andan, hamileliğin sonlandığı ana kadar çok değişik duygular içerisinde olurlar. Hem bebeklerini içlerinde hissederek çok mutlu ve heyecanlı hissederler, hem de bebeklerinin artık bir an önce dışarı çıkmasını, ona kavuşmayı isterler. Hamilelik boyunca çok özenli davranırlar. Bebeklerinin mutluluğu için her şeyi yapan anneler, bebekleri doğduktan sonra da onlar için neler yapacaklarını en ince ayrıntısına kadar hayal edip, planlamasını yaparlar. Anne olmak kendinden çok bebeğini düşünmektir. Anne için artık varsa yoksa o olur. Babalar da hatta bazen ikinci plana atıldıklarını hissettiklerinde biraz bozulurlar bu duruma ama, nihayetinde onlar da kucaklarına bebeklerini aldıklarında bambaşka dünyalara dalarlar ve bebeklerinin dünyasından uzunca bir süre de çıkamazlar. Ancak bazı durumlar vardır ki hamilelik döneminde ne kadar dikkat edilse de, özen gösterilse de bir şeyler ters gider ve ne yazık ki katlanılması en zor acılardan biri yaşanır. Bebek bazı nedenlerden ötürü anne karnında ölebilir. 1960’lı yıllarda her 1000 bebekten 11 tanesi 20. haftadan sonra ölürken, günümüzde ise bu rakam 1000’de 5’e kadar inmiştir.