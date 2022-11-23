Bebeğinin bezi bir anda kanlar içinde kaldı! Hastanedeki teşhis karşısında şok yaşadı

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Sarah Regan, 9 aylık bebeğinin bezini değiştirmeye gittiğinde bebeğinin bezinin kanla dolu görünce dehşete kapıldı. Bebeği Birdie'nin böbrek enfeksiyonu geçirebileceği konusunda paniğe kapılan Regan, kızını acil servise götürdü. Daha yürüyemeyen ve konuşamayan küçük kıza konulan teşhis duyanları şaşırttı.

KÜÇÜK KIZIN ERKEN ERGENLİĞE GİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Doktorlar Birdie'ye ultrasonlar, hormon testleri ve röntgen çektiler ve kemiklerinin 18 ay ilerlediğini gördüler. Küçük kıza erken ergenlik teşhisi konuldu. Kennedy News'e “Bu onun ilk regl dönemiydi” dedi. "Ne düşüneceğimi bilemedim, onun hakkında pek bir şey bilmiyorduk ve daha önce hiç duymamıştık."

BU DURUM NADİREN GÖRÜLÜYOR

Stanford Medicine'e göre erken ergenlik, çocuklarda çok erken gelişen cinsel olgunluğun fiziksel belirtilerini içeren nadir bir durumdur. Şu anda 2 yaşında olan Birdie çok genç olduğu için, ruh halindeki dalgalanmalar veya ağrılar ve adet ağrısı gibi başka hangi semptomları olduğunu söylemek zor.

DURUMUNU AÇIKLAMAK ZOR

Regan, "Kasık kılları veya göğüsleri yok, ki bu durumdaki bazı çocuklarda olabilir," diye açıkladı Regan. Zachary (10) ve Elsie (1) adında iki çocuğu daha olan üç çocuk annesi, Birdie'nin durumunu sürekli açıklamak zorunda olmanın zor olduğunu itiraf etti. "Kreşe gittiğinde, bezinde kan bulurlarsa bu yüzden olduğunu ve kimsenin endişelenmemesini sağlamak için bir doktor notumuz olduğunu açıklamam gerektiğini hissettim" dedi. "Onunla aramızdaki en büyük engel bu."

KAN BULUNURSA BUNUN ARAŞTIRILMASI GEREKİR

Ancak anne, insanların bunu bilmesinin önemli olduğunu söylüyor. "İnsanların rehavete kapılmasını da istemiyorum. Bir bebeğin iç çamaşırında kan bulunursa, araştırılması gerekir” dedi. Birdie, kanamaya başladıktan sonra rastgele lekelenme yaşadı. Yürümeye başlayan çocuğun gelişimini kontrol etmek için her altı ayda bir hormon testi, ultrason ve röntgen çekilmesi gerekir.

DOKTORLAR DURUMUNU İZLİYOR

Regan, Birdie'nin gelişimi hızla ilerlerse, onu yavaşlatmak ve ergenliğin diğer unsurlarının çok erken gelmesini engellemek için hormon enjeksiyonlarını düşüneceğini, ancak doktorların durumu izlediğini söylüyor.

KANAMALARI DÜZENLİ DEĞİL

“Tam kanamadan beri lekelenme var. Aylık olmadı. Uzatılmış, düzenli değil” diye açıklıyor. “Takip etmeyi gerçekten zorlaştırıyor. Onu fiziksel olarak etkilemediğinden emin olmaya çalışıyoruz.”

"UMARIM GÖRÜNÜŞÜNÜ VE BÜYÜMESİNİ ETKİLEMEZ"

Endişeli anne, kızının tipik bir çocukluk geçirmesini istediğini söylüyor. "Annesi olarak umarım görünüşünü ve büyümesini, onun yaşındaki herhangi bir çocuktan daha fazla etkilemez" dedi. "Hormon tedavisine ihtiyacımız varsa yaparız, sadece onun farklı olmasını istemiyorum." Nadir görülen durumuna rağmen Regan, Birdie'yi "normal" bir bebek olarak tanımlıyor.



