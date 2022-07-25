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  4. Bebeğinin doğum lekesini lazerle sildirmek istedi! Eleştiri oklarının hedefi oldu

Bebeğinin doğum lekesini lazerle sildirmek istedi! Eleştiri oklarının hedefi oldu

25.07.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33 yaşındaki Brooke Atkins ve 27 yaşındaki sevgilisi Kewene Wallace, Ocak ayında Kingsley adını verdikleri çocuklarını kucaklarına aldı. Minik Kingsley’in yüzünün bir tarafından kocaman bir doğum lekesi olduğunu fark eden anne Atkins, oğluna lazer tedavisi yaptırmaya karar verdikten sonra sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bebeğinin doğum lekesini lazerle sildirmek istedi! Eleştiri oklarının hedefi oldu

33 yaşındaki Brooke Atkins ve 27 yaşındaki sevgilisi Kewene Wallace, Kingsley adını verdikleri çocukları dünyaya geldiğinde büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak bebeğin doğumundan kısa bir süre sonra aileye küçük oğullarının nadir görülen bir hastalığı olduğu söylendi.

AİLESİ ONAY VERDİ

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Kingsley’in yüzünün yarısını kaplayan büyük bir doğum lekesi vardı. Porto şarabı lekesi olarak bilenen bu doğum izi, yüz ve gözün üzerinde olduğunda ise glokom ve Sturge Weber Sendromu adı verilen nadir bir nörolojik bozukluklarla bağlantılıdırlar. Glokom görüşü etkileyerek zaman içinde körlüğe; Sturge Weber Sendromu ise nöbetlere neden oluyor. Hastalığının ilerleyen süreçte minik oğlunun hayatını etkilemesini istemeyen anne, lazer tedavisi için onay verdi.

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“SAĞLIKLI TUTMAK İSTİYORUZ”

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Sosyal medyada kendisine yönelik olarak eleştirilerin gelmesi üzerine anne Atkins, lazer tedavisinin amacının doğum lekesini sildirmek olmadığını ve bölgeye daha fazla zarar gelmesini önlemek için cildi sağlıklı tutmak olduğunu söyledi.

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Olumsuz yorumları ilk okumaya başladığında kendi kendine ağladığını söyleyen Atkins, “Kendimi suçlu hissettim. Bebeğimin doğum lekesini sildiriyoruz. Çünkü onu sağlıklı tutmak istiyoruz. Keşke bu insanlar bu tür doğum lekeleriyle bağlantılı sağlık sorunları hakkında bu şeyleri yazmadan önce bilselerdi, bunun kozmetik nedenlerle olmadığını ve ebeveynler olarak bu, vermek zorunda olduğumuz en zor karardı.” dedi.

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