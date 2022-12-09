Bebeğinin sokakta tek başına uyumasına izin veren kadın eleştirilerin hedefi oldu! Hemşireler bu yöntemi destekliyor

Danimarka'da yaşayan dört çocuk annesi Annie Samples, TikTok hesabında yayınladığı videoda bebeği bebek arabasıyla sokakta tek başına bıraktığını belirtti. Danimarka'nın bu konuda oldukça güvenli olduğu paylaşan Annie, sokakta sıra sıra dizilmiş ve hatta "P" ile işaretlenmiş özel puset boyutunda bölmelere park edilmiş bebek arabalarını gösterdi.

EBELER VE HEMŞİRELER TARAFINDAN DA DESTEKLENİYOR

"Bebeğinizin dışarıda, bebek arabasında uyutulmasına ilişkin Danimarka uygulaması yalnızca kültürel bir norm değil, aynı zamanda ebelerimiz ve bebek hemşirelerimiz tarafından da tavsiye ediliyor" dedi. Temiz havanın bebekleri sağlıklı tutması ve daha iyi uyumasına yardımcı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ALIŞVERİŞE GİDERKEN BEBEKLERİNİ SOKAĞA BIRAKIYORLAR

"Alışverişe giderken veya bir kafede otururken bebeğinizi dışarıda uyurken bırakmak yaygın bir durumdur" diye açıkladı. "Burada bebekler kaçırılmıyor çünkü kimse başkasının çocuğunun sorumluluğunu almak istemiyor, özellikle de sağlık sistemimiz bebek isteyen herkesin çok az bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak bebek sahibi olmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyorken" diye ekledi.

"EVDE TIKILIP KALMAMAMIZA BAYILIYORUM"

Samples, bebeğini her zaman yakından izlediğini ve bebek arabasına bir bebek monitörü yerleştirdiğini söylüyor. Ufaklığının dışarıda şekerleme yapmasına izin vermeyi seviyor. "Bu noktada onun en sevdiği uyku düzeni bu ve o uyurken ailemle ben bir yere gitmek istersek asla evde tıkılıp kalmamamıza bayılıyorum." Milyonlarca izlenen videoya birçok yorum yapıldı. Bir kişi, "Bunu evde, arka bahçede veya balkonda yapıyorum ama HİÇBİR ŞEKİLDE toplum içinde yapmıyorum" diye yazdı. "Bir arabayı motoru çalışır durumda bırakmak gibi."

