Bebeğinizin gözlerini yakmadan sağlıkla yıkayabileceğiniz en iyi bebek şampuanı çeşitleri

Bebeklerin narin cildi, oldukça özenli bir bakım istiyor. Dolayısıyla temizlikte en iyi ürünleri tercih etmek gerekiyor. Bu noktada şampuanların göz yakmamasının yanı sıra cilt dostu olması da önem kazanıyor. Bebeğiniz için tercih edebileceğiniz en iyi şampuanları sizler için araştırdık. Siz de bebeğinizin gözlerini yakmayacak en kaliteli şampuanları merak ediyorsanız gelin, sizin için hazırladığımız listeye birlikte göz atalım.

Bebek şampuanı hakkında bilmeniz gerekenler

En çok sorulan "Bebek şampuanını yetişkinler kullanabilir mi?" sorusuyla başlayalım. Şampuanlar, bebek cildine özel olarak tasarlandığı için yetişkinlerin temizliğine yeterli olmayabilir. Ancak katkı ve koruyucu maddelere karşı alerjisi olan kişiler, bebek şampuanlarını kullanabilirler. Bebek şampuanının faydaları arasında saçları güçlendirmek, korumak ve saç diplerinin tahriş olmasını engellemek yer alır. "Bebek şampuanı kaç yaşına kadar kullanılır?" diye sorarsanız özel bir durum olmadığı sürece bebek şampuanları doğumdan itibaren rahatlıkla kullanılabilir. Sık sorulan bir diğer soru ise "Bebek şampuanı saç döker mi?". Şampuanlar, içeriği bakımından saçların gelişimini destekleyen materyaller içerdiği için saçın dökülmesine neden olmaz, aksine saçın canlı kalmasına yardımcı olur.

1. İpeksi saçlar için Bübchen Bebek Şampuanı

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Bebek için şampuan önerilerinde ilk sırada Bübchen Bebek Şampuanı yer alıyor. Hassas gözler için özel olarak üretilen şampuan, gözleri yakmayarak bebeklerin banyoda keyifli anlar geçirmesine yardımcı oluyor. Saç bakımı yapan şampuan, saç tellerini kırmıyor ve ekstra koruma için destek veriyor. Ayrıca saç derisinde oluşabilecek tahriş ve kurumayı önlüyor. İçeriğinde bulunan ıhlamur çiçeği ve papatya sayesinde saça ipeksi bir yumuşaklık katıyor. Cildin pH dengesi ile uyum gösterirken tende optimal koruma sağlıyor. Bübchen Bebek Şampuanı; koruyucu madde, boya ve sabun içermiyor.

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Bebeğinize banyo yapmayı sevdirecek bir şampuan: Eyüp Sabri Tuncer



Sıradaki bebek şampuanı tavsiyesi olan Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Bebek Şampuanı, cilt ile uyumlu pH değeri sayesinde nem dengesini koruyor. Bu sayede bebeğin teninin kurumasını ve tahriş olmasını engelliyor. Göz yakmayan formülü ile bebeklerin keyifli bir şekilde banyo yapmasına yardımcı oluyor. Narin ve hassas saç derisini besleyen ürün, saçların parlamasını sağlıyor. Boya, SLS, SLES, paraben, sabun ve alkol içermeyen şampuan; bebeğin sağlığına zarar verebilecek materyalleri bünyesinde bulundurmuyor. Ürünün zeytinyağı içeriği, saç köklerini güçlendirerek dökülmesini engelliyor.

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3. Gözleri yakmayan içeriği ile Sebamed Baby Şampuan

Bir diğer bebek şampuanı önerisi olan Sebamed Baby Şampuan, yüksek cilt toleransı ile ciltteki kuruluğu engellerken tahriş olma riskini azaltıyor. Bu sayede bebeğinizin daha mutlu olmasına katkıda bulunuyor. Ürün, 5,5 pH değeri ile cildin nem oranını ve doğal tabakasını koruyor. Şampuanın içinde bulunan papatya özü, tende kızarıklık oluşmasını engellerken saçın parlak görünmesine ve güzel kokmasına olanak sunuyor. Ürün, göz yakmıyor ancak gözle direkt temas ettirilmesi de önerilmiyor.

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4. Yumuşak bir cilt sunan Nivea Bebek Şampuanı

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En iyi bebek şampuanı markaları arasında yer alan Nivea Bebek Şampuanı; vücut için zararlı koruyucu madde, boya, alkol ve paraben içermiyor. Hem saç hem vücut için kullanılabilen ürün, bebeği nazikçe temizlemenize yardımcı oluyor. Cilt ile uyumlu pH değeri sayesinde cildin tahriş olmasını engellerken nem dengesini korumasına yardım ediyor. İçeriğindeki papatya özleri ise saçın parlamasını sağlıyor ve mis gibi kokmasına olanak tanıyor. Hassas gözler için üretilen şampuan, içeriğinde sabun bulundurmuyor.

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5. Bebeğinize keyifli bir duş vadeden Mustela Şampuan

En çok tercih edilen bebek şampuanları sıralamasında kendine yer bulan Mustela Şampuan, doğumdan itibaren kullanıma uygun bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Özel formülü sayesinde göz yakmayan ürün, bebeğinizin banyo keyfini ikiye katlıyor. Papatya özü sayesinde saçların parlamasına yardımcı oluyor ve aynı zamanda hoş kokmasını sağlıyor. Paraben içermeyen ürün, hassas ciltler için gereken desteği sunuyor ve bebeğin tenine zarar verebilecek materyaller içermiyor. Ürün, tüm saç tipleri için kullanılabiliyor.

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6. Cilt dostu Hipp Babysanft Bebek Şampuanı

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Bebeğinizin mutluluğunu zirveye taşıyacak Hipp Babysanft Bebek Şampuanı, yararlı doymamış yağ asitleri bakımından zengin içeriğiyle cildi koruyor. Aynı zamanda bebeklerin narin teninin yenilenmesine yardımcı oluyor. Ayrıca tenin nem oranını dengede tutarak kuru ciltlerin tahriş olmasını ve kızarmasını engelliyor. Hipp Babysanft Bebek Şampuanı; hayvansal yağ, renklendirici, koruyucu, mineral yağ, esansiyel yağ, polietilen glikol ve paraben gibi bebeğin sağlığına zarar verebilecek materyalleri formülünde bulundurmuyor.

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7. Pürüzsüz bir ten için Burts Bees Şampuan

Doğal bebek şampuanı arayanların bayılacağı Burts Bees Şampuan; petrokimya, paraben, SLS ve ftalat içermiyor. Saçın nazikçe temizlenmesini sağlayan ürün; Hindistan cevizi yağı sayesinde kolayca köpürüyor. Bu sayede bebeğiniz hem yıkanıyor hem eğleniyor. İçeriğinde soya proteini bulunduran şampuan, cildi nemlendirirken pürüzsüz ve yumuşak olmasına yardımcı oluyor. Ayrıca tenin tahriş olmasını önlüyor. Bebeğin gözlerini yakmayan ürün, saç diplerinin güçlenmesini sağlıyor. Ürünü kullanırken bir miktar şampuanı elinize döktükten sonra yaymanız, daha sonra bebeğin ıslak cildine veya saçına sürmeniz yeterli oluyor.

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8. Cildin tahriş olmasını önleyen Ecowell Organik Bebe Şampuanı

Organik bebek şampuanı arayanlar, sizi unutmadık. Ecowell Organik Bebe Şampuanı, formülünde bulunan organik portakal yağı ile saçların güçlenmesini ve canlı görünmesini sağlıyor. Organik mersin suyu ise bebeğin cildinin nem oranını düzenliyor ve tenini tahriş etmeden saf bir temizlik sunuyor. Bu sayede konak oluşumunu engelliyor. Düşük pH değeri, bebeğin tenine ipeksi bir yumuşaklık kazandırıyor. Şampuan; SLS, SLES, zararlı sentetik kimyasallar, silikon ve paraben içermiyor. Doğa dostu ürünün ambalajı geri dönüştürülebiliyor.

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9. Saçları güçlendiren Heaven on Earth Şampuan

%100 doğal ve organik Heaven on Earth Şampuan; gluten, paraben, boya, silikon, parfüm ve petrol türevleri içermiyor. Papatya ekstresi, saçların hem canlı ve parlak görünmesini sağlıyor hem güzel kokmasına yardımcı oluyor. Hindistan cevizi yağı, şampuanın köpürmesini sağlıyor ve konak oluşumunu engelliyor. Aloe vera, bebeğin cildinin korunmasına ve yenilenmesine katkıda bulunuyor. Lavanta yağı ise saç diplerini güçlendirip daha gür saçların çıkmasına olanak sunuyor. Aynısefa, bebeğin cildini rahatlatarak mutlu olmasını sağlıyor. Geri dönüştürülebilen ambalajı, DOP ve BPA içermiyor. Böylece doğayı korumaya destekte bulunuyor.

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10. Nazik bir saç temizliği için Bioderma ABCDerm Foaming Cleanser

Hassas cilde sahip bebek ve çocuklar için özel olarak üretilen Bioderma ABCDerm Foaming Cleanser, paraben ve sabun içermiyor. Hipoalerjenik olan ürün, yüksek derecede göz ve cilt toleransına sahip olmasından dolayı tende olumsuz etki yapmıyor. Tüm saç ve cilt tiplerinde rahatlıkla kullanılabilen şampuan, bebeklerin teninin nem dengesini koruyor. Böylece tenin kurumasını engelleyerek tahriş olmasının önüne geçiyor. Göz yakmayan ürün; yüz, saç ve vücut için kullanılabiliyor. Prematüre bebekler hariç bütün 0-5 yaş arası çocuklara hitap ediyor.

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11. Lavantanın ferahlığını sunan Gallipoli Lavender Şampuan

Gallipoli Lavender Şampuan, özel içeriği sayesinde göz yakmıyor. Lavanta yağı ile bebeğin rahatlamasını ve sakinleşmesini sağlıyor. Böylece bebekler, huzurlu bir şekilde uyuyabiliyor. Saçları hassas bir şekilde temizleyen şampuan, nem oranını koruyor. Tahrişi engelleyen ürün, bebeğin ipeksi bir saça sahip olmasını sağlıyor. Ürünün yanında hediye edilen sabun, %100 bitkisel özlerden üretiliyor. El ve vücut temizliği için uygun olan ürün, hoş kokusu ile cilde canlılık ve tazelik katıyor. Papatya yağı içeriği ile tenin yumuşamasına ve dinlenmesine olanak sağlıyor.

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12. Çocuğunuzun mutluluğunu artıracak Minoris Bebek Şampuanı

Keyifli bir banyo deneyimi sunan Minoris Bebek Şampuanı, aloe vera içeriği ile bebeğin cildini korurken aynı zamanda yenilenmesine yardımcı oluyor. Narin bir şekilde vücudu temizleyen ürün, tahriş olmayı engelliyor. Tuz, paraben, parfüm, alkol, SLS, ALS ve petrokimya türevleri bulundurmayan ürün, bebeğin sağlığına zararlı içerikler barındırmıyor. Bu sayede şampuanı güvenle kullanmanızı sağlıyor. Ürünü az miktar elinize döktükten sonra yumuşak bir şekilde masaj yaparak kullanmanız tavsiye ediliyor. Pompalı olan ürün, kolay bir kullanım sunuyor.

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13. Güvenli kullanım sunan Chicco Şampuan



Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Chicco Şampuan, doğumdan itibaren kullanıma uygun bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Göz yakmayan içeriği sayesinde göz kızarıklığına neden olmuyor. Bu nedenle bebeğinizin ürünü çok seveceğinden hiç şüphemiz yok. Cildin pH dengesine uygun olarak tasarlanan şampuan, vücudu nazikçe temizliyor. İçeriğindeki papatya suyu, saçın ve cildin yumuşamasını sağlarken hoş kokmasına da yardımcı oluyor. Buğday proteini ise saçın güçlenmesini ve parlak görünmesini sağlıyor. Akdiken özü, tenin tahriş olmasını ve kızarmasını engelliyor. Şampuan; alkol, boya, paraben, SLES ve SLS gibi bebeğin cildine zarar verecek materyalleri bünyesinde bulundurmuyor. Hipoalerjenik olan ürün, dermatolojik testlerden geçerek başarısını kanıtlıyor.

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