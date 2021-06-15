Bebek masajı nasıl yapılır, yararları nelerdir? Hem sakinleştiriyor hem gelişimini olumlu etkiliyor

Bebek masajı, bebeklerin gelişimi açısından büyük yararları olan, anne - babanın çocukla olan bağını kuvvetlendiren bir uygulamadır. Ebeveynlerin bebekleriyle zaman geçirmesini sağlayan ve huzur veren bebek masajı, bebeklerin de fiziksel gelişimlerinin yanı sıra ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sağlar. Ancak bebek masajı yaparken doğru ortamın sağlanması ve doğru zamanda hareket etmek önem taşır. Konu ile ilgili bilgi veren Doğal Terapi Uzmanı ve İleri Masaj Tenikleri Eğitmeni Haluk Otman, bebek masajının yararlarını ve bebekler üzerindeki etkilerini anlattı. BEBEK MASAJI YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Bebek masajı yaparken öncelikle kendimize dikkat etmeliyiz. İşten eve geldiysek, çok yorgunsak ve sinirliysek bebeğe masaj yapmamak daha doğrudur. Sakin ve enerjik olduğumuz zamanlarda masaj yapmak çok daha doğru olacaktır. Bebeğin durumunu gözlemek de önemlidir. Genellikle yemek yedikten 1 saat sonra masaj yapmak çok daha doğru olacaktır. Masaj yapılacak ortam da önemlidir. Mekanın ortalama 25 derece sıcaklıkta loş bir ışıkta olması ve dinlendirici müzik olması önemlidir. Masaj yapılan mekanda evcil hayvan olmamalı, çevremizde mum ya da kesici aletler gibi tehlike yaratacak objelerin olmaması da çok önemlidir.

BEBEK MASAJI VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNE UYGULANIR? Bebek masajı öncelikle bebeğin karın bölgesine yapılır. Çünkü orada karın ve gaz problemleri yaşanır. Aynı zamanda bacaklara, kollara, baş bölgesine, sırt bölgesine, ayaklara, ellere ve kulaklara uygulanır. Özellikle ayaklarda, ellerde ve kulaklarda refleksoloji noktaları bulunduğu için, bebeğin ihtiyacı olan dinlenmeyi ve aynı zamanda güçlenmeyi sağlayacaktır. BEBEKLERE MASAJ YAPMANIN YARARLARI NELERDİR? Bebeğimize masaj yapmanın faydaları ikiye ayrılabilir. Bebekler hayattaki doğallığı ifade eden varlıklardır. Doğal halleriyle gün içerisindeki karmaşadan çıkarabilir ve böylelikle kişiye fayda sağlayabilir. Ayrıca bebeğin zihinsel, ruhsal ve fiziksel gelişimine büyük katkı sağlar. Sinir sistemini güçlendirir, koordinasyon yeteneği artar. Bizle olan bağını son derece güçlendirir. Çünkü unutmayalım ki, bebek gördüğü yüzler ve çevre üzerinden kendini geliştirmektedir. Onla kurduğunuz ilişki son derece önemlidir. Masaj bu konuda en etkili iletişim biçimimizdir. BEBEK MASAJI ANNE - BABA VE BEBEK ARASINDAKİ İLETİŞİMİ NASIL ETKİLER? Yapılan bebek masajı anneyle ve babayla bebek arasındaki iletişimi tanıma açısından etkiler. Ebeveyn bebeğini tanır, davranışlarını ve dikkat noktalarını keşfeder.

Aynı şekilde bebek de ebeveynini tanır, ona güven duygusu beslemeye başlar. Böylelikle son derece derin bir iletişim içerisine girmiş olurlar. BEBEĞE MASAJ YAPMAK İÇİN UYGUN ORTAM NASIL OLMALIDIR? Bebeğe masaj uygulanacak ortam ortalama 25 derece civarında olmalıdır. Bunun yanında cereyan almayan bir yer olması çok önemlidir. Parlak ışık olan bir oda olmaması gerekmektedir. Bunun yanında yerde ya da bir yatak üzerinde olmalıdır. Ani dönme hareketleri yapan bebeğimizin düşmesini önlemek amacıyla bu tercih edilmelidir.- Bebeğin rahat edebileceği, hafif bir müzik duyabileceği odada masaj yapmak çok verimli olacaktır. BEBEK MASAJI NE SIKLIKLA YAPILMALIDIR? Bebek masajı haftada en az 1, en fazla 3 kere yapılmalıdır. Süresi de en az 10, en fazla 30 dakika olmalıdır. Genellikle yemek yedikten1 saat sonra ya da uykusu gelmeden 1 saat önce en uygun zamanlardır. Bebeğimize bakmak, onun ihtiyaçlarını belirlemek, enerjisini kontrol etmek ona uygun masaj zamanını ve süresini belirlemeye yardımcı olacaktır. SAKİNLEŞTİRİCİ BEBEK MASAJI NASIL YAPILIR? Sakinleştirici bebek masajı, daha çok dokunuşlarla oluşturulan bir masajdır. Sabit dokunuşlarla uygulanan bir masajdır. Dokunuşlar ve tutuşlar bebeğimizi sakinleştirir.