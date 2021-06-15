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Bebek masajı nasıl yapılır, yararları nelerdir? Hem sakinleştiriyor hem gelişimini olumlu etkiliyor

15.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeklerin gelişim sürecinde ebeveynleriyle olan bağları büyük önem taşır. Bu noktada bebek masajı, yarattığı sonuçlarla bebek gelişiminin olmazsa olmazları arasında yer alır. Peki bebek masajı nasıl yapılır? Bebeklerin sakinleşmesini ve gelişimini olumlu etkileyen masajların uygulamalarında nelere dikkat etmek gerekir? İşte tüm detaylarıyla bebek masajı ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Bebek masajı, bebeklerin gelişimi açısından büyük yararları olan, anne - babanın çocukla olan bağını kuvvetlendiren bir uygulamadır. Ebeveynlerin bebekleriyle zaman geçirmesini sağlayan ve huzur veren bebek masajı, bebeklerin de fiziksel gelişimlerinin yanı sıra ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sağlar. Ancak bebek masajı yaparken doğru ortamın sağlanması ve doğru zamanda hareket etmek önem taşır. Konu ile ilgili bilgi veren Doğal Terapi Uzmanı ve İleri Masaj Tenikleri Eğitmeni Haluk Otman, bebek masajının yararlarını ve bebekler üzerindeki etkilerini anlattı.

BEBEK MASAJI YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bebek masajı yaparken öncelikle kendimize dikkat etmeliyiz. İşten eve geldiysek, çok yorgunsak ve sinirliysek bebeğe masaj yapmamak daha doğrudur. Sakin ve enerjik olduğumuz zamanlarda masaj yapmak çok daha doğru olacaktır. Bebeğin durumunu gözlemek de önemlidir.

Genellikle yemek yedikten 1 saat sonra masaj yapmak çok daha doğru olacaktır. Masaj yapılacak ortam da önemlidir. Mekanın ortalama 25 derece sıcaklıkta loş bir ışıkta olması ve dinlendirici müzik olması önemlidir. Masaj yapılan mekanda evcil hayvan olmamalı, çevremizde mum ya da kesici aletler gibi tehlike yaratacak objelerin olmaması da çok önemlidir.

BEBEK MASAJI VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNE UYGULANIR?

Bebek masajı öncelikle bebeğin karın bölgesine yapılır. Çünkü orada karın ve gaz problemleri yaşanır. Aynı zamanda bacaklara, kollara, baş bölgesine, sırt bölgesine, ayaklara, ellere ve kulaklara uygulanır.

Özellikle ayaklarda, ellerde ve kulaklarda refleksoloji noktaları bulunduğu için, bebeğin ihtiyacı olan dinlenmeyi ve aynı zamanda güçlenmeyi sağlayacaktır.

BEBEKLERE MASAJ YAPMANIN YARARLARI NELERDİR?

Bebeğimize masaj yapmanın faydaları ikiye ayrılabilir. Bebekler hayattaki doğallığı ifade eden varlıklardır. Doğal halleriyle gün içerisindeki karmaşadan çıkarabilir ve böylelikle kişiye fayda sağlayabilir.

Ayrıca bebeğin zihinsel, ruhsal ve fiziksel gelişimine büyük katkı sağlar. Sinir sistemini güçlendirir, koordinasyon yeteneği artar. Bizle olan bağını son derece güçlendirir. Çünkü unutmayalım ki, bebek gördüğü yüzler ve çevre üzerinden kendini geliştirmektedir. Onla kurduğunuz ilişki son derece önemlidir. Masaj bu konuda en etkili iletişim biçimimizdir.

BEBEK MASAJI ANNE - BABA VE BEBEK ARASINDAKİ İLETİŞİMİ NASIL ETKİLER?

Yapılan bebek masajı anneyle ve babayla bebek arasındaki iletişimi tanıma açısından etkiler. Ebeveyn bebeğini tanır, davranışlarını ve dikkat noktalarını keşfeder.

Aynı şekilde bebek de ebeveynini tanır, ona güven duygusu beslemeye başlar. Böylelikle son derece derin bir iletişim içerisine girmiş olurlar.

BEBEĞE MASAJ YAPMAK İÇİN UYGUN ORTAM NASIL OLMALIDIR?

Bebeğe masaj uygulanacak ortam ortalama 25 derece civarında olmalıdır. Bunun yanında cereyan almayan bir yer olması çok önemlidir. Parlak ışık olan bir oda olmaması gerekmektedir. Bunun yanında yerde ya da bir yatak üzerinde olmalıdır. Ani dönme hareketleri yapan bebeğimizin düşmesini önlemek amacıyla bu tercih edilmelidir.-

Bebeğin rahat edebileceği, hafif bir müzik duyabileceği odada masaj yapmak çok verimli olacaktır.

BEBEK MASAJI NE SIKLIKLA YAPILMALIDIR?

Bebek masajı haftada en az 1, en fazla 3 kere yapılmalıdır. Süresi de en az 10, en fazla 30 dakika olmalıdır. Genellikle yemek yedikten1 saat sonra ya da uykusu gelmeden 1 saat önce en uygun zamanlardır.

Bebeğimize bakmak, onun ihtiyaçlarını belirlemek, enerjisini kontrol etmek ona uygun masaj zamanını ve süresini belirlemeye yardımcı olacaktır.

SAKİNLEŞTİRİCİ BEBEK MASAJI NASIL YAPILIR?

Sakinleştirici bebek masajı, daha çok dokunuşlarla oluşturulan bir masajdır. Sabit dokunuşlarla uygulanan bir masajdır. Dokunuşlar ve tutuşlar bebeğimizi sakinleştirir.

Baş bölgesini sol el ile yavaşça sıvazlamak, yanak ve boyun bölgesine hafif dokunuşlar ve çekmeler, bacak bölgelerinde hafif basılar, alt baldır bölgelerinde hafif ovmalar ve basılar, ardından ayak altlarına hafif dokunuşlar ve özellikle kulaklara uygulanacak çok çok hafif dokunuşlar bebeğimizi sakinleştirici etki gösterecektir.

BEBEKLERDE KULAK, EL VE AYAK MASAJI NASIL YAPILIR?

Kulakta, ellerde ve ayaklarda bütün vücudun enerjisini dengeleyen noktalar vardır.

Bebeğin ayakları rahatça kavranıp baş parmakla hafifçe dokunarak sıvazlamak bebekleri çok mutlu eder. Çünkü sinirsel gelişimlerine katkıda bulunur ve bebekleri rahatlatır. Bütün parmaklar tek tek ovarak uyarılabilir. Unutmayın, bunları uygularken sizin de eğleniyor olmanız çok önemli. Çünkü sizin tüm enerjiniz bebeğe geçecektir.

Ardından bebeklerin ellerini baş parmak avuç içerisine yerleştirilecek şekilde tutabilirsiniz. Ardından avuç içlerini ovarak rahatlatabilirsiniz. Elin üst bölgesinde de baş parmağını kullanarak küçük sıvazlama hareketleri yapılabilir.

Kulaklarda çok hafif dokunuşlarla kulağın tamamına masaj uygulanır. Kulak memesini ovalamak bebeğin zihinsel gelişimine katkıda bulunur. Tıpkı ayak baş parmakları gibi. Bebek masajındaki amaç, tüm vücutta uyarı oluşturarak bebeğin gelişimine katkı sağlamaktır.

BEBEKLERE MASAJ YAPMAK HANGİ DURUMLARDA SAKINCALIDIR?

Ellerinizde herhangi bir enfeksiyon, deri problemi, kirlilik varsa bebeğe dokunmamak ve masaj yapmamak gerekir.

Bebeğin cildinde de herhangi bir enfeksiyon, iltihap ya da döküntü varsa masaj yapılmamalıdır. Ancak doktor tavsiye ediyorsa hastalık döneminde de masaj yapılabilir. Doktorun bebeğin masaja uygun olup olmadığı durumları söylemesi gerekmektedir.

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