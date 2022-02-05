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  4. Bebek'te ünlü kafeteryadaki dehşet anları kamerada! Çarpıcı detay ortaya çıktı

Bebek'te ünlü kafeteryadaki dehşet anları kamerada! Çarpıcı detay ortaya çıktı

05.02.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bebek’te gece saatlerinde aracından inen şahıs tarafından ünlü bir kafeteryaya yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş polisi, kimliğini tespit ettiği şüphelinin peşine düştü. Şahsın, saldırı düzenlediği kafeteryadan geçtiğimiz ay işine son verildiği ortaya çıktı.

Bebek'te ünlü kafeteryadaki dehşet anları kamerada! Çarpıcı detay ortaya çıktı

Olay, saat 01.20 sıralarında Beşiktaş Bebek Yoğurtçu Zülfü Sokak üzerindeki ünlü bit kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde otomobille gelen bir şahıs, araçtan indikten sonra silahını çekerek kurşun yağdırdı. Şahıs ardından geldiği araca binerek hızla uzaklaştı.

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SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı sonucunda kafeteryadaki mekanın işletmecisi İbrahim Yılmaz (48) bacağından, çiçekçi Mehmet Putum (30) kalçasından ve yoldan geçen Recep Vayıs (36) ise bacağından yaralandı. Yağmur Ağkaya’nın aracının ise ön sağ yolcu camına isabet sonucu kırıldığı belirlendi. Saldırı anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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GEÇEN AY İŞİNE SON VERİLMİŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan kaydı bulunan Can A. (25) olduğu tespit edildi.

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Öte yandan şahsın geçtiğimiz ay saldırı düzenlediği kafeteryadan çıkartıldığı ortaya çıktı. Beşiktaş polisi saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

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