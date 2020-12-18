Bebeklerde doğum lekesi neden olur? Doğum lekesi türleri nelerdir?

Doğum lekesi, bebeklerin cildinde yaygın görülen ve genellikle zararsız olan bir cilt değişimidir. Doğumda ya da doğduktan sonraki ilk aylarda ortaya çıkan bu leke, renk değişiminin deriye anormal şekilde yerleşmesi sonucu oluşur. Doğum Lekesi Nedir ? Bebeklerde doğum lekesi vücudun çeşitli bölgelerinde görülen cilt rengindeki değişikliklerdir. Birbirinden farklı renkte, boyutta ve görünümde olabileceği gibi bazen kalıcı bazen de geçici özellikte olabilir. Doğum Lekesi Nasıl Oluşur? Bebeklerde dogum lekesi vasküler ya da pigment yoğunluğuna bağlı nedenlerle oluşur. Vasküler yani damarsal doğum lekeleri ciltte gelişen kan damarlarının bilinmeyen nedenlerden dolayı gereğinden farklı oluşması sonucu ortaya çıkar. Pigment, ciltte doğal olarak bulunan fazla miktarda hücrelerde ortaya çıkan lekelerdir. Doğum Lekesinin Türleri Nelerdir? Vasküler doğum lekeleri türleri aşağıdaki gibidir: Somon Lekeleri: Göz kapaklarında ya da boyun bölgesinde görülen pembe ve kırmızı lekelerdir.

Hemanjiomlar: Kol, bacak, boyun ve baş bölgesinde görülen kırmızı, mavi, pembe renkte oluşan lekelerdir.

Şarap Lekesi: Derinin altında oluşan kırmızı ve pembe renkteki bu lekeler, kan damarlarının anormal şekilde gelişmesi sonucu oluşur.

Pigment doğum lekesi türleri ise şu şekildedir: Benler: Yüzde veya vücudun herhangi bir yerinde çıkabilir. Farklı boyutta olan ben; pembe, açık kahve ve siyah renklerde oluşur.

Sütlü Kahve Lekeleri: Genellikle soluk kahve renkte olması sebebiyle adını renginden alır.

Moğol Lekeleri: Koyu tenli kişilerde görülen mavimsi gri renkte oluşan lekelerdir. Doğum Lekesi Nasıl Geçer? Çoğu doğum lekesi zararsızdır ve tedavi gerektirmez. Peki bebeklerde doğum lekesi nasıl geçer? Hemanjiomlar, moğol ve somon lekesi türleri çoğunlukla kendiliğinden geçer. Bazı doğum lekeleri hemanjiomlar ve ben gibi cilt kanseri durumları için risk faktörü olabilir. Doğum lekelerinin dermatologlar tarafından izlenmesi gerekir. Doğum Lekesi Ne Zaman Geçer? Bebeklerde doğum lekeleri ne zaman geçer gibi sorulara kolaylıkla yanıt bulabilirsiniz. Doğum lekelerinin birçok tedavisi vardır. Lazer tedavisiyle yapılan yöntem şarap lekelerini önemli ölçüde hafifleterek daha az görünür hale getirebilir. Bu tür tedaviler cerrahlar ya da dermatologlar tarafından gerçekleştirilir. Lazer tedavisi bebeklik döneminde yapıldığında başarılı sonuçlar çıkarır. Bunun yanı sıra çocuklar ve yetişkinler birkaç seansa ihtiyaç duyabilir. Lokal anestezi ile yapılan tedavi genellikle kalıcı sonuçlar verir. Beta-blokerlar, hemanjiyomların boyutunu ve görünümünü küçültmek için kullanılan bir türdür. Kan damarlarını daraltarak kan akışını azaltmaya çalışır. Bu yöntemde hemanjiyomların yumuşamasını ve büzüşmesini sağlar. Kan damarlarının boyutunu küçülterek lekelerin görüntülerini azaltır. Cerrahi müdahale gerektiren hemanjiyomlar, çok büyük benler ya da bazı doğum lekeleri için gerekli bir tedavi yöntemidir. Doğum lekesi tedavisinde hastaneye yatış gerektirmez. Poliklinik ya da dermatolog muayenesinde uygulanır.

Doğum Lekelerinin Semptomları Nelerdir? Nasıl Teşhis Edilir? Vasküler doğum lekelerinde kırmızı deri döküntüleri, lezyonları, deride kan damarlarına benzeyen izler, kanamalar, ciltte olası yarılmalar yaygın semptomları arasındadır. Doğumdan önce ve kısa bir süre sonra ciltte gelişen izler şeklinde görülür. Pigment doğum lekelerinin boyutları ileri yaşlarda artabilir. Gençlik yaşlarında güneşe maruz kaldıktan sonra hormon seviyeleri ve renkleri değişebilir. Ayrıca kaşıntıya ya da kanamaya sebep olabilir. Peki doğum lekesi nasıl teşhis edilir? Birçok vakada birçok sağlık uzmanı cildin görünümüne göre tanı koyar. Ancak daha derinde olan ve hemen gözlem yapılamayan doğum lekeleri de vardır. MRI, Ultrason, CT tarama ve cilt biyopsisi gibi görüntüleme yapılarak laboratuvar testleriyle doğrulanabilir. Doğum Lekeleri Nasıl Önlenir? Vasküler ve pigment doğum lekelerini normal şartlar altında önceden önlemenin bir yolu yoktur. Bununla birlikte doğum lekesi olan kişilerin daha ağır komplikasyonların gelişmesini önlemek için açık havadayken mutlaka güneş kremi kullanması gerekir. Kaynaklanan bazı komplikasyonlar pigment doğum lekesinin belirgin olduğu vakalarda psikolojik etki bırakabilir. Ayrıca cilt kanseri riskini artırabilir. Bu sebeple cilt lezyonlarında değişiklik meydana geldiğinde hemen bir doktora başvurulması gerekir.