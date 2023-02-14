Bebeklere hacamat yapılır mı? Çocuğa hacamat nerelere yapılır?

Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında ülkemizde yapılabilen hacamat işlemi bu alanda uzman kişiler tarafından ve Sağlık Bakanlığı onaylı merkezler tarafından yapılmaktadır. Doktor onayına istinaden yapılması gereken hacamat işlemi her alternatif tıp yönteminde olduğu gibi bazı olumsuz etkilere sebep olabilir. Anne adayları, kansızlık sorunu olanlar, alerjik bünyelere sahip kişiler başta gelmek üzere dikkat edilmesi ve doktora danışılmadan yaptırılmaması gerekmektedir. Hacamat işlemi yapılacak kişilerde herhangi bir yaş sınırı belirtilmemektedir. Bebeklerden yetişkinlere her hastanın şikayetçi olduğu durumlara göre hacamat uygulamasına başvurabileceği bilinmektedir. Ancak hacamat işlemi yaptırılması düşünülüyorsa mutlaka doktora danışılmalıdır.

Bebeklere hacamat yapılır mı?

İslami ülkeler ağırlıklı olmak üzere dünyadaki birçok ülkede yapılan bir işlemdir. Yaş fark etmeden yapılan hacamat işlemi için bebeklere yapılacaksa ilk kırk günü doldurmuş olması gerektiği önerilir. Doğru ellerde, doktor onayı ile yapılmadığı takdirde ölüme varan ya da kalıcı hasar bırakan ciddi olumsuz sonuçları olabilir. Bebeklere hacamat işleminin uygun ortamda ve uzman doktorların onayladığı şekilde yapıldığı sürece bazı faydaları bulunduğu kabul edilmiştir. Buna göre bebeklerde hacamatın faydalarından bazıları şu şekildedir:

Daha sağlıklı bir gelişim gösterebilir.

Bebekte bulunan ve birikmiş kimyasalların temizlenebilir.

Gaz probleminin giderilebilir.

Aşırı terleme durumları önlenebilir.

Uyku sorunlarının önüne geçilebilir.

Çocuğa hacamat nerelere yapılır?

Hacamat yaş sınırı olmadığı belirtilen bir alternatif tıp uygulamasıdır. Ancak bebeklerde ve çocuklarda hacamat işleminden önce mutlaka alanında uzman doktora danışılması gerekmektedir. Aksi durumda çok ciddi kalıcı hasarlar ya da yan etkiler görülebilmektedir. Bazı uzmanlar kırk günü doldurmuş olan bebeklere hacamat yapılabileceğini ileri sürmektedir. Yeni doğan bebekler için yoğun bakım gereken durumlarda tedavi amacıyla kan alınmasını hacamat işlemine eş değer gören açıklamalar da yapılmıştır. Özelikle dört yaş üzerindeki çocukların yetişkinlerden daha az sayıda kupa ya da bardak ile kontrollü olarak yapılabileceği açıklanmıştır. Bu sayede çocuğun bağışıklık sisteminin güçleneceğini ve gelişiminde olumlu etkiler görüleceğini savunan görüşler de bulunmaktadır.



