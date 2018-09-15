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Bedelli askerliğe zaman ayarı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 08:22 | Son Güncelleme

Hükümetin bedelli askerlik düzenlemesinin ardından, meslek gruplarına ve eğitimi sürenlere yönelik zaman ayaralaması yapılması için talepler gelmeye başladı.

Profesyonel futbolcular devre arası ve sezon sonunda bedelli askerlik yapmak isterken, yurt dışında lisansüstü eğitim yapan 100 bin öğrenciden yaklaşık 25 bininin bedelli görevini eğitim kurumlarının izin verdiği zamanda yapma talepleri inceleniyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, yurt dışına devlet veya kendi olanaklarıyla giden 100 bin yüksek lisans öğrencisi bulunuyor. Bunlardan 25 bin civarında erkek öğrenci için Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere YÖK ve hükümet düzeyinde girişim yapıldı. Bu öğrencilerin, eğitim programının uygun olduğu zaman diliminde, belli bir sürece yayılarak bedelli askerlik yapmalarına olanak verilmesi için taleplerin iletildiği belirtildi. Yeniden vize alma ve ders programlarının iptali gibi durumlara karşı ayrı program yapılması isteniyor.

FUTBOLCULAR DA BEKLİYOR

Devlet olanaklarıyla lisansüstü eğitime giden öğrencilerin de ekonomik gerekçelerle sorun yaşayacağı iddia ediliyor. Profesyonel futbolculara sağlanması tartışılan olanak gibi bu öğrencilerin de uygun oldukları dönemde bedelli yapma olanağı getirilmesi bekleniyor.

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