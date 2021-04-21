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Bedriye Tunçsiper kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bedriye Tunçsiper biyografisi...

21.04.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde Rektör görevine Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'in hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Bedriye Tunçsiper kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bedriye Tunçsiper biyografisi...

Bedriye Tunçsiper kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bedriye Tunçsiper biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 21 Nisan tarihli Resmi Gazete kararına göre, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde Rektör görevine Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'in biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Bedriye Tunçsiper kimdir, nereli ve kaç yaşında?

BEDRİYE TUNÇSİPER KİMDİR?

1961 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen 60 yaşındaki Bedriye Tunçsiper, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 1983 senesinde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olan Tunçsiper, 1984 yılında Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda akademik yaşama katılmıştır. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve aynı yıl Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat bölümünde başladığı doktora eğitimini, “Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türk Turizmi” adlı tez çalışması ile 1992 yılında tamamlayıp Doktor unvanını almştır. 1992 yılında Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 1995 yılında Doçent unvanını, 2001 yılında da profesör unvanını almıştır.

BEDRİYE TUNÇSİPER HANGİ GÖREVLERDE BULUNMUŞTUR?

1996-1999 döneminde Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü, 2000-2001 yılları arasında aynı üniversitede Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Ayrıca, 2001-2002 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2004-2005 yılları arasında Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanlığı, 2002-2006 yılları arasında Rektör yardımcılığı, 2006-2009 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, 2009-2017 seneleri arasında ise, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bölüm başkanlığı gibi birçok idari görevde bulunmuştur. Tunçsiper, ekonomik büyüme, turizm ve çevre ekonomisi, küreselleşme, ekonomik krizler, para politikası, kadın, istihdam ve işsizlik gibi çeşitli alanlarda çalışmaktadır. 21.04.2021 tarihinde İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanmıştır.


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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