Behçet hastalığı nedir, neden olur? Behçet hastalığı belirtileri ve nedenleri

Behçet hastalığı, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve bağışıklık sistemi düzensizlikleri gibi bir dizi faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Hastalık genellikle genç yetişkinlerde ortaya çıkar ancak her yaşta görülebilir. Behçet hastalığı sadece bireyin fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda psikososyal ve duygusal iyilik hâlini de etkileyebilir. Bu neden ile hastaların destek gruplarına katılması, ruhsal sağlık profesyonellerinden yardım alması ve yaşam tarzı değişiklikleri yapması önemlidir.
Otoimmün hastalıklarda bağışıklık sistemi vücudun kendi dokularına saldırmaya başlar. Behçet hastalığı da kan damarlarında iltihaplanmaya neden olan kronik bir otoimmün hastalıktır. Behçet hastalığı dünyanın birçok yerinde görülebilen ancak en çok Doğu Asya ve Orta Doğu'da görülen nadir bir hastalıktır. Behçet hastalığı yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen ciddi bir hastalık olarak görülür. Ancak erken teşhis ve tedavi ile, çoğu hasta iyi bir yaşam sürebilir.
Behçet hastalığının kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, karmaşık bir etiyolojiye sahip olduğu düşünülmektedir. Hastalığın ortaya çıkmasına katkıda bulunan birkaç faktör vardır. Behçet hastalığı nedenleri şu şekildedir:
Behçet hastalığının ortaya çıkmasına yol açan bu faktörlerin karmaşıklığı ve etkileşimi, hastalığın nedenini tam olarak anlamayı zorlaştırmaktadır. Araştırmalar devam etmektedir ve hastalığın daha iyi anlaşılması, etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
Behçet hastalığının belirtileri genellikle vasküler yani damarsal, deri, göz, ağız ve genital bölgeleri içeren bir dizi sistemde ortaya çıkar. Belirtiler kişiden kişiye değişebilir ve hastalığın seyrine bağlı olarak şiddeti artabilir veya azalabilir. Behçet hastalığı belirtileri şöyle sıralanır:
Behçet hastalığının kesin bir tedavisi yoktur ancak belirtileri kontrol altına almak ve komplikasyonları önlemek için çeşitli tedaviler kullanılabilir. Tedavi, belirtilerin şiddetine ve yerine bağlıdır. Ağız ve genital ülserler için doktorun reçete ettiği ilaçlar kullanılabilir. Ülserler ciddi ise bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılabilir. Behçet hastalığının belirtisi olan üveit için de ilaçlar veya immünoterapi kullanılabilir. Ancak üveit şiddetli ise cerrahi müdahale gerekebilir.
Eklem iltihabı için ağrı kesiciler, steroidler veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılabilir. Diğer organ tutulumları için spesifik tedaviler gerekebilir. Örneğin, kalp tutulumu için antikoagülanlar veya trombolitikler kullanılabilir. Behçet hastalığının seyrini iyileştirmek için bazı yaşam tarzı değişiklikleri de yapılabilir. Bu değişiklikler şunlardır: