Behçet hastalığı nedir, neden olur? Behçet hastalığı belirtileri ve nedenleri

Behçet hastalığı, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve bağışıklık sistemi düzensizlikleri gibi bir dizi faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Hastalık genellikle genç yetişkinlerde ortaya çıkar ancak her yaşta görülebilir. Behçet hastalığı sadece bireyin fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda psikososyal ve duygusal iyilik hâlini de etkileyebilir. Bu neden ile hastaların destek gruplarına katılması, ruhsal sağlık profesyonellerinden yardım alması ve yaşam tarzı değişiklikleri yapması önemlidir.

Behçet hastalığı nedir?

Otoimmün hastalıklarda bağışıklık sistemi vücudun kendi dokularına saldırmaya başlar. Behçet hastalığı da kan damarlarında iltihaplanmaya neden olan kronik bir otoimmün hastalıktır. Behçet hastalığı dünyanın birçok yerinde görülebilen ancak en çok Doğu Asya ve Orta Doğu'da görülen nadir bir hastalıktır. Behçet hastalığı yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen ciddi bir hastalık olarak görülür. Ancak erken teşhis ve tedavi ile, çoğu hasta iyi bir yaşam sürebilir.

Behçet hastalığı neden olur?

Behçet hastalığının kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, karmaşık bir etiyolojiye sahip olduğu düşünülmektedir. Hastalığın ortaya çıkmasına katkıda bulunan birkaç faktör vardır. Behçet hastalığı nedenleri şu şekildedir:

Genetik faktörlerin Behçet hastalığının gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir.

Aile geçmişinde Behçet hastalığı olan bireylerde hastalık riski artabilir.

Behçet hastalığı bağışıklık sistemi ile ilgili bir bozukluğun sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Çevresel etkenlerin Behçet hastalığının ortaya çıkmasında tetikleyici bir rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Enfeksiyonlar, viral ya da bakteriyel salgınlar, hormonal değişiklikler ve bazı ilaçlar Behçet hastalığını tetikleyebilir.

Behçet hastalığı genellikle Orta Doğu, Asya ve Akdeniz bölgesinde daha sık görülmektedir.

Türk, Japon, Güney Kore, Çin ve Orta Doğu kökenli insanlarda daha yaygındır.

Behçet hastalığının ortaya çıkmasına yol açan bu faktörlerin karmaşıklığı ve etkileşimi, hastalığın nedenini tam olarak anlamayı zorlaştırmaktadır. Araştırmalar devam etmektedir ve hastalığın daha iyi anlaşılması, etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

Behçet hastalığı belirtileri nelerdir?

Behçet hastalığının belirtileri genellikle vasküler yani damarsal, deri, göz, ağız ve genital bölgeleri içeren bir dizi sistemde ortaya çıkar. Belirtiler kişiden kişiye değişebilir ve hastalığın seyrine bağlı olarak şiddeti artabilir veya azalabilir. Behçet hastalığı belirtileri şöyle sıralanır:

En sık görülen belirtilerden biri ağız içinde ve genital bölgede tekrarlayan aftöz ülserlerdir. Bu yaralar ağrılı olabilir ve iyileşip tekrarlayabilir.

Üveit, retinitis, vitritis gibi gözle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Göz iltihabı, ağrı, bulanık görme ve ışığa duyarlılık gibi belirtilere yol açabilir.

Behçet hastalığı, cilt üzerinde kırmızı, ağrılı nodüller, püstüller veya kanamalı lezyonlar şeklinde cilt problemlerine neden olabilir.

Eklem ağrıları ve şişlikler görülebilir. Bu belirtiler genellikle dizlerde ve ayak bileklerinde ortaya çıkar.

Behçet hastalığı, mide ve bağırsaklarda iltihaplanmaya neden olabilir. Karın ağrısı, ishal veya kanlı dışkı gibi gastrointestinal belirtilere yol açabilir.

Sinir sistemi etkilendiğinde baş ağrısı, bilinç kaybı, zihinsel değişiklikler ve denge sorunları gibi nörolojik belirtiler ortaya çıkabilir.

Behçet hastalığı damar iltihabına neden olabilir ve bu da damar tıkanıklığı, anevrizma veya tromboz gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Aftöz ülserler genital bölgede de görülebilir, bu da cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olabilir.

Behçet hastalığı tedavisi nasıl?

Behçet hastalığının kesin bir tedavisi yoktur ancak belirtileri kontrol altına almak ve komplikasyonları önlemek için çeşitli tedaviler kullanılabilir. Tedavi, belirtilerin şiddetine ve yerine bağlıdır. Ağız ve genital ülserler için doktorun reçete ettiği ilaçlar kullanılabilir. Ülserler ciddi ise bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılabilir. Behçet hastalığının belirtisi olan üveit için de ilaçlar veya immünoterapi kullanılabilir. Ancak üveit şiddetli ise cerrahi müdahale gerekebilir.

Eklem iltihabı için ağrı kesiciler, steroidler veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılabilir. Diğer organ tutulumları için spesifik tedaviler gerekebilir. Örneğin, kalp tutulumu için antikoagülanlar veya trombolitikler kullanılabilir. Behçet hastalığının seyrini iyileştirmek için bazı yaşam tarzı değişiklikleri de yapılabilir. Bu değişiklikler şunlardır:

Stresi azaltmak

Yeterince uyumak

Sağlıklı beslenmek

Düzenli egzersiz yapmak





