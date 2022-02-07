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Bekçi alımı ne zaman? 2022 bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bekçi alımı başvuru şartları...

07.02.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 10 bin bekçi alımı gerçekleştirileceğini açıklamıştı. 2022 Şubat ayının gelmesiyle bekçi alımı başvurularının tarihi araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda bekçi maaşları da merak konusu oldu. İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL maaş alacak. Peki 2022 bekçi alımı ne zaman?

Bekçi alımı ne zaman? 2022 bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bekçi alımı başvuru şartları...

Çarşı ve mahallede bekçi olmak isteyen vatandaşların gözleri, bekçi alımına ilişkin yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. Bekçilerin birçoğu 12 saat civarında ve gece çalışıyor. İstanbul'da 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanıyor. Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL, üniversite mezunu bekçi ise 5.421,4155 TL maaş alacak.Peki 2022 bekçi alımı ne zaman?

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Bekçi başvuruları henüz başlamadı, başvurular başladığında gerekli bilgiler haberimizde yer alacak.

Bekçi alımı ne zaman? 2022 bekçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Bekçi alımı başvuru şartları...

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Bekçi alımı başvuru şartları geçtiğimiz dönemde şu şekildeydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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