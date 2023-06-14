Bekir Bozdağ AK Parti’nin TBMM Başkanvekili oldu

AK Parti kapalı grup toplantısıyla Meclis’te görev alacak divan üyelerini belirledi. Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ AK Parti’nin Meclis Başkanvekili oldu. AK Parti Meclis İdari Amirleri İse Urfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan olarak belirlendi.

AK Parti’nin Meclis Katip Üyeleri ise Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mardin Milletvekili Muhammet Adak ve İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya olarak belirlendi.

