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Bekir Bozdağ AK Parti’nin TBMM Başkanvekili oldu

14.06.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; AK Parti TBMM Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu. İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ise AK Parti Meclis İdari Amirleri arasında yer alması dikkat çekti.

Bekir Bozdağ AK Parti’nin TBMM Başkanvekili oldu

AK Parti kapalı grup toplantısıyla Meclis’te görev alacak divan üyelerini belirledi. Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ AK Parti’nin Meclis Başkanvekili oldu. AK Parti Meclis İdari Amirleri İse Urfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan olarak belirlendi.

AK Parti’nin Meclis Katip Üyeleri ise Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mardin Milletvekili Muhammet Adak ve İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya olarak belirlendi.

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