HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beklenen Eyyam-ı Bahur kabusu geldi! Sıcaklıklar 40 derecelere dayandı... "Fön makinesi gibi esiyor"

Beklenen Eyyam-ı Bahur kabusu geldi! Sıcaklıklar 40 derecelere dayandı... "Fön makinesi gibi esiyor"

05.08.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabistan üzerinden ülkemize etkilemesi beklenen Eyyam-ı Bahur sıcakları geldi çattı. Uzmanların özellikle nem konusunda uyarılarda bulunduğu sıcak hava dalgası, Antalyalı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Hissedilen sıcaklıkların nemle birlikte 40 derecelere dayandığı kentte nem oranı ise yüzde 76 olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan turist ve vatandaşlar kavurucu sıcaklar için, "Dışarıda fön makinesi gibi sıcak hava esiyor. Tişört terle üstünüze yapışıyor." ifadelerinde bulundu.

Beklenen Eyyam-ı Bahur kabusu geldi! Sıcaklıklar 40 derecelere dayandı... "Fön makinesi gibi esiyor"

Dünya genelinde El Nino hava olayının etkisiyle ekstrem hava olayları yaşanmaya devam ediyor. Sıcaklıklar Avrupa ve Kuzey Afrika'da 50 derecelere dayanmışken, ülkemizde de durum farklı değil. Kavurucu sıcaklar Türkiye'yi de etkisi altına almış durumda. Eyyam-ı Bahur olarak tabir edilen ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde sıcaklıkları ve nem oranını tavan yaptırmış durumda.

antalya

ANTALYA NEM ORANI YÜZDE 76'YA DAYANDI...

Türkiye’nin en önemli turizm kenti Antalya’da temmuz ayında etkili olan kavurucu ve sıcak hava ağustos ayının girmesiyle birlikte yerini yüksek neme bıraktı.

Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla birleşen yüksek nemde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yüzde 76’ya ulaşan nem hissedilen sıcaklığı 40 derecelere taşıyor.

anti

Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde görüş mesafesi azalırken, Antalya’yı çevreleyen Toroslar ise görünmez hale geldi.

Kentte hava sıcaklığı 31 deniz suyu ise 30 derece ölçülürken, nemden bunalanların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Tatilciler denize girerek serinlemeye çalışırken, Antalyalılar ise gölge alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Arkadaşıyla nem altında kalan sahilde fotoğraf çektiren Rus uyruklu Valeria Nagavitsna, Antalya’nın çok güzel olmasına rağmen son günlerde çok sıcak olduğunu söyledi.

ant

"NEME ALIŞTIK"

Sahili izkeyen Şule Ağbağ, “Antalya’da yaşıyorum ve bu sıcaklıklara alışığız. Dışarıya güneşten koruyucu kremler sürüp çıkıyoruz. Bu neme de alıştık. Ama yeni gelenlere rahatsızlık veriyor. Yürürken bile terliyorsunuz. Sahili izledik, sonra işe gideceğim. Nem nedeniyle dağlar çok az görünüyor” dedi.

an

"SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GELİYORUZ"

Hatay’dan geldiği Antalya’da kardeşiyle deniz keyfi yapan Demir Tutak, “Son günlerde çok zorlanıyoruz. Evde sürekli duşa giriyoruz. Serinlemek için denize geliyoruz. Hatay’dan daha fazla sıcak burası, yapış yapış terliyoruz. Dışarıda fön makinesi gibi sıcak hava esiyor. Tişört terle üstünüze yapışıyor. Antalya’da herkes denize gelmiş gibi, ben de kardeşimle oyun oynuyorum” ifadelerine yer verdi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 kişi 1 turiste saldırdı, yumruklar, küfürler havada uçuştu6 kişi 1 turiste saldırdı, yumruklar, küfürler havada uçuştu
İstanbul'da yol kenarında ağaca asılı halde kadın cesedi bulunduİstanbul'da yol kenarında ağaca asılı halde kadın cesedi bulundu
12 saat çalışıyorlar! Günlükleri 460 lira...12 saat çalışıyorlar! Günlükleri 460 lira...
Anahtar Kelimeler:
antalya Eyyam-ı bahur nem sıcaklık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.