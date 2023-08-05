Beklenen Eyyam-ı Bahur kabusu geldi! Sıcaklıklar 40 derecelere dayandı... "Fön makinesi gibi esiyor"

Dünya genelinde El Nino hava olayının etkisiyle ekstrem hava olayları yaşanmaya devam ediyor. Sıcaklıklar Avrupa ve Kuzey Afrika'da 50 derecelere dayanmışken, ülkemizde de durum farklı değil. Kavurucu sıcaklar Türkiye'yi de etkisi altına almış durumda. Eyyam-ı Bahur olarak tabir edilen ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde sıcaklıkları ve nem oranını tavan yaptırmış durumda.

ANTALYA NEM ORANI YÜZDE 76'YA DAYANDI...

Türkiye’nin en önemli turizm kenti Antalya’da temmuz ayında etkili olan kavurucu ve sıcak hava ağustos ayının girmesiyle birlikte yerini yüksek neme bıraktı.

Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla birleşen yüksek nemde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yüzde 76’ya ulaşan nem hissedilen sıcaklığı 40 derecelere taşıyor.

Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde görüş mesafesi azalırken, Antalya’yı çevreleyen Toroslar ise görünmez hale geldi.

Kentte hava sıcaklığı 31 deniz suyu ise 30 derece ölçülürken, nemden bunalanların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Tatilciler denize girerek serinlemeye çalışırken, Antalyalılar ise gölge alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Arkadaşıyla nem altında kalan sahilde fotoğraf çektiren Rus uyruklu Valeria Nagavitsna, Antalya’nın çok güzel olmasına rağmen son günlerde çok sıcak olduğunu söyledi.

"NEME ALIŞTIK"

Sahili izkeyen Şule Ağbağ, “Antalya’da yaşıyorum ve bu sıcaklıklara alışığız. Dışarıya güneşten koruyucu kremler sürüp çıkıyoruz. Bu neme de alıştık. Ama yeni gelenlere rahatsızlık veriyor. Yürürken bile terliyorsunuz. Sahili izledik, sonra işe gideceğim. Nem nedeniyle dağlar çok az görünüyor” dedi.

"SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GELİYORUZ"

Hatay’dan geldiği Antalya’da kardeşiyle deniz keyfi yapan Demir Tutak, “Son günlerde çok zorlanıyoruz. Evde sürekli duşa giriyoruz. Serinlemek için denize geliyoruz. Hatay’dan daha fazla sıcak burası, yapış yapış terliyoruz. Dışarıda fön makinesi gibi sıcak hava esiyor. Tişört terle üstünüze yapışıyor. Antalya’da herkes denize gelmiş gibi, ben de kardeşimle oyun oynuyorum” ifadelerine yer verdi. (İHA)

