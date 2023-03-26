Beklenen görüntüler gelmeye başladı! İlki gerçekleşti: İngiltere, Rusya, Almanya...

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı’na, EasyJet Havayolları'nın A-320 tipi uçağıyla 166 yolcu Bristol'den geldi. EasyJet, 4 Kasım 2023’e kadar salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün Bodrum-Bristol arasında uçuş düzenleyecek.

“DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "Bristol'den gelen sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sezon boyunca paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışarak yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyoruz. 2022 yılında pandemi öncesi rakamlara yaklaşan uçuş ve yolcu sayımızın bu yıl artarak devam etmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

İngiliz hava yolu EasyJet, 26 Mart ile 11 Kasım tarihleri arasında Bristol, Gatwick, Luton, Edinburg ve Liverpool olmak üzere İngiltere’nin beş kentinden Bodrum'a karşılıklı toplam 694 uçuş gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

"ALMANYA, RUSYA, POLONYA..."

İngiliz hava yolu firmasına ait, A-320 tipi uçağıyla 166 yolcunun Bristol'den Bodrum'a geldiği uçuş hakkında konuşan Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Sezonun ilk uçuşu. Güzel bir karşılama oldu. Bir yolcumuz, Türkçe 'Merhaba' diyerek giriş yaptı. Bundan sonra uçuşlar artacak ve devam edecek. İlk etapta 1 milyon turist bandını yakalayıp, daha sonra 500 bini yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Oteller sezona hazır. Bütün ülkeler Bodrum'a gelsin istiyoruz. Veri bakımından İngiltere'nin ön planda olacağını düşünüyoruz. Sonrasında Almanya, Rusya ve Polonya takip edecektir" dedi.

Milas- Bodrum Havalimanı 2022 yılında 3 milyon 904 bin yolcu ağırladı. (DHA)

