Beklenen oldu: WhatsApp süreli mesajlar özelliğini resmen duyurdu

WhatsApp süreli mesajlar özelliği iOS ve Android platformlarında bulunan mesajlaşma uygulamasının bir süredir gündemindeydi. Zira yayınlanan beta güncellemelerinden anlaşılan buydu. Üstelik son incelemelerde WhatsApp'ın süreli mesajlar özelliği hakkında bir bilgilendirme sayfası dahi oluşturduğu görüldü. Çok yakında geleceği tahmin edilen süreli mesajlar özelliği, WhatsApp'ın blog açıklamasıyla birlikte resmen tanıtıldı.

WHATSAPP SÜRELİ MESAJLAR ÖZELLİĞİNİ TANITTI

''WhatsApp'ta süreli mesajlarla tanışın'' başlığı ile bir blog gönderisi yayınlayan WhatsApp yeni özelliğinin detaylarını paylaştı. Platform, daha önce paylaşılan bilgileri doğruladı. Buna göre bir sohbet için süreli mesajlar etkinleştirildiğinde gönderilen mesajlar 7 gün sonra kayboluyor. Böylece ihtiyacınızın olmadığı mesajlar 7 günün ardından silinip gidiyor. Bu mesajlara günlük alışveriş listelerini örnek vermek mümkün. Bire bir sohbetlerde, her iki taraf da süreli mesajları etkinleştirip devre dışı bırakabiliyor. Gruplarda kontrol yöneticilerde oluyor.

WHATSAPP SÜRELİ MESAJLAR AÇMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

WhatsApp süreli mesajları açma işlemi için yapılması gerekenler gayet basit. Bunun için sohbet ettiğiniz kişinin adına dokunarak süreli mesajlara tıklamanız ve aktif haline getirmeniz yeterli oluyor. Henüz özelliği göremediyseniz bu ay içinde yayınlanacağı söylenen özellik için biraz beklemeniz gerekebilir.

