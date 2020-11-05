HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Beklenen oldu: WhatsApp süreli mesajlar özelliğini resmen duyurdu

Beklenen oldu: WhatsApp süreli mesajlar özelliğini resmen duyurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2020 17:47 | Son Güncelleme

WhatsApp süreli mesajlar özelliği daha önce ortaya çıkmıştı ve WhatsApp'ın süreli mesajlar özelliğini çok yakın bir zamanda kullanıma sunacağı tahmin edilmişti. Nitekim, tahminler yanılmadı. WhatsApp süreli mesajlar özelliği WhatsApp iOS, Android, Web ve Masaüstü kullanıcıları için tanıtıldı. Peki WhatsApp süreli mesajlar özelliği açma işlemi nasıl yapılır?

Beklenen oldu: WhatsApp süreli mesajlar özelliğini resmen duyurdu

WhatsApp süreli mesajlar özelliği iOS ve Android platformlarında bulunan mesajlaşma uygulamasının bir süredir gündemindeydi. Zira yayınlanan beta güncellemelerinden anlaşılan buydu. Üstelik son incelemelerde WhatsApp'ın süreli mesajlar özelliği hakkında bir bilgilendirme sayfası dahi oluşturduğu görüldü. Çok yakında geleceği tahmin edilen süreli mesajlar özelliği, WhatsApp'ın blog açıklamasıyla birlikte resmen tanıtıldı.

WHATSAPP SÜRELİ MESAJLAR ÖZELLİĞİNİ TANITTI

''WhatsApp'ta süreli mesajlarla tanışın'' başlığı ile bir blog gönderisi yayınlayan WhatsApp yeni özelliğinin detaylarını paylaştı. Platform, daha önce paylaşılan bilgileri doğruladı. Buna göre bir sohbet için süreli mesajlar etkinleştirildiğinde gönderilen mesajlar 7 gün sonra kayboluyor. Böylece ihtiyacınızın olmadığı mesajlar 7 günün ardından silinip gidiyor. Bu mesajlara günlük alışveriş listelerini örnek vermek mümkün. Bire bir sohbetlerde, her iki taraf da süreli mesajları etkinleştirip devre dışı bırakabiliyor. Gruplarda kontrol yöneticilerde oluyor.

WhatsApp tatil modu özelliği ile yenileniyor!WhatsApp tatil modu özelliği ile yenileniyor!

WHATSAPP SÜRELİ MESAJLAR AÇMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

WhatsApp süreli mesajları açma işlemi için yapılması gerekenler gayet basit. Bunun için sohbet ettiğiniz kişinin adına dokunarak süreli mesajlara tıklamanız ve aktif haline getirmeniz yeterli oluyor. Henüz özelliği göremediyseniz bu ay içinde yayınlanacağı söylenen özellik için biraz beklemeniz gerekebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Samsung, Galaxy S21 üretimine başladı iddiasıSamsung, Galaxy S21 üretimine başladı iddiası
KPSS sınav sonuçları hatalı mı?KPSS sınav sonuçları hatalı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
ABD seçimlerinde son durum ne?
ABD seçimlerinde son durum ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Suda doğum yaptı! Olay olan video
Suda doğum yaptı! Olay olan video
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Doğal gazla çalışan Volkswagen Golf 1.5 TGI görücüye çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TCL 10 SE Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı
Üç kamerası, bir çentiği var! Türkiye'de satışa çıktı
Xiaomi teleskopik lens teknolojisi ile telefon kameralarını değiştirebilir
Xiaomi dijital fotoğraf makinelerini telefonlara getirebilir!
Son dakika... Netflix ve Amazon Prime Video RTÜK'ten lisans aldı
Netflix ve Amazon Prime Video lisans aldı
Samsung, Galaxy S21 üretimine başladı iddiası
Samsung, Galaxy S21 üretimine başladı iddiası
Huawei MediaTek yakınlaşması devam ediyor
Huawei MediaTek yakınlaşması devam ediyor
Samsung Galaxy F12 7000 mAh pil ile geliyor!
Samsung'tan devasa pile sahip dikkat çeken telefon!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.