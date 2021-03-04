Beklenen oldu: Xiaomi Redmi Note 10 ailesi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi Note serisi, Xiaomi'nin ürün gamında önemli bir yere sahip. Xiaomi'nin alt markası Redmi, bu seri için de sıkı bir şekilde çalışıyor. Marka geçtiğimiz yıl Note 9 serisini duyurmuştu. Redmi Note 9 ailesi Türkiye'de de satışa sunulmuştu. Redmi'nin Note 10 ailesi için kollarını sıvadı zaten biliniyordu. Bu, sızıntılarla desteklenmiş bir dedikodudan çok daha fazlasıydı. Nitekim Redmi, Hindistan'da düzenlediği etkinlik ile birlikte Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10 Pro Max'ten oluşan Redmi Note 10 serisini resmen tanıttı.

REDMİ NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10 ile başlayalım. Redmi Note 10'un özellikleri arasında 6.43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, Super AMOLED (60 Hz yenileme hızına sahip) bir ekran ile geliyor. Telefon gücünü Snapdragon 678 işlemcisinden alıyor. 4 GB/6 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı cihazda bulunuyor. Redmi Note 10'un ön tarafındaki nokta çentikte 13 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası var.

Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile kutudan çıkan Note 10, 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh'lik bir pile sahip. Telefonun arka tarafında ise 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP çözünürlüğünde 4 kamera bizleri selamlıyor.