HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Beklenen oldu: Xiaomi Redmi Note 10 ailesi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Beklenen oldu: Xiaomi Redmi Note 10 ailesi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

04.03.2021 12:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beklenen oldu: Xiaomi Redmi Note 10 ailesi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10 Pro Max'ten oluşan Redmi Note 10 ailesi resmen duyuruldu. Xiaomi'nin alt markası Redmi, Hindistan'da düzenlediği etkinlik ile Redmi Note 10 ailesinin özelliklerini ve fiyatını paylaştı.

Redmi Note serisi, Xiaomi'nin ürün gamında önemli bir yere sahip. Xiaomi'nin alt markası Redmi, bu seri için de sıkı bir şekilde çalışıyor. Marka geçtiğimiz yıl Note 9 serisini duyurmuştu. Redmi Note 9 ailesi Türkiye'de de satışa sunulmuştu. Redmi'nin Note 10 ailesi için kollarını sıvadı zaten biliniyordu. Bu, sızıntılarla desteklenmiş bir dedikodudan çok daha fazlasıydı. Nitekim Redmi, Hindistan'da düzenlediği etkinlik ile birlikte Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10 Pro Max'ten oluşan Redmi Note 10 serisini resmen tanıttı.

REDMİ NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10 ile başlayalım. Redmi Note 10'un özellikleri arasında 6.43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, Super AMOLED (60 Hz yenileme hızına sahip) bir ekran ile geliyor. Telefon gücünü Snapdragon 678 işlemcisinden alıyor. 4 GB/6 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı cihazda bulunuyor. Redmi Note 10'un ön tarafındaki nokta çentikte 13 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası var.

Redmi Note 10

Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile kutudan çıkan Note 10, 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh'lik bir pile sahip. Telefonun arka tarafında ise 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP çözünürlüğünde 4 kamera bizleri selamlıyor.

REDMİ NOTE 10 PRO ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10'dan biraz daha farklı. Note 10 Pro'nun özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekran bulunuyor. Telefonun ön tarafında, Note 10'da olduğu gibi nokta bir çentik var ve bu çentikte yine 16 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.

Redmi Note 10 Pro

Telefon gücünü ise Snapdragon 732G işlemcisinden sağlıyor. Bu işlemcinin yanına 6 GB/8 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı konumlanıyor. Telefon enerjisini 33W hızlı şarj desteğiyle gelen 5.020 mAh'lik bataryasından alıyor. Arka tarafta ise 64MP + 5MP + 8MP + 2MP çözünürlüğünde dörtlü bir kamera kurulumu mevcut.

REDMİ NOTE 10 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10 serisinin zirvesini temsil ediyor. Telefon Redmi Note 10 Pro'nun bazı temel özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Fakat bazı farklılıklar mevcut. 6,67 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ Super AMOLED bir ekran ile gelen Note 10 Pro Max, Snapdragon 732G işlemcisine, 6 GB/8 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor.

Redmi Note 10 Pro Max

Akıllı telefon, Note 10 Pro'da olduğu gibi 16 MP'lik bir selfie kamerasına yer verirken, gücünü ise 33W hızlı şarj destekli 5.020 mAh'lik pilinden sağlıyor. Gorilla Glass 5 ile korunan Redmi Note 10 Pro Max'in arka tarafından 108 MP + 5 MP + 8 MP + 2 MP çözünürlüğünde dört arka kameraya sahip. Bu kameralardan 108 MP'lik ana kamera ilgi çekiyor.

REDMİ NOTE 10, NOTE 10 PRO VE NOTE 10 PRO MAX FİYATI

Redmi Note 10 fiyatı
4 GB RAM/64 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 165 dolar
6 GB RAM/128 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 193 dolar

Redmi Note 10 Pro fiyatı
6 GB RAM/ 64 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 220 dolar
6 GB RAM/128 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 234 dolar
8 GB RAM/128 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 261 dolar

Redmi Note 10 Pro Max fiyatı
6GB RAM/64 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 261 dolar
6GB RAM/128 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 275 dolar
8GB RAM/128 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 303 dolar

Redmi Note 10 ailesinin Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı
Flaş gelişme! Fiyatı ile şaşırtan 'amiral gemisi' tanıtıldıFlaş gelişme! Fiyatı ile şaşırtan 'amiral gemisi' tanıtıldı
Ülkelerin telefon kodları nedir?Ülkelerin telefon kodları nedir?
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Netflix ücreti ne kadar oldu? Aylık Netflix ücreti 2021

Netflix ücreti ne kadar oldu?

Amiral gemisi Realme GT 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Flaş gelişme! Fiyatı ile şaşırtan 'amiral gemisi' tanıtıldı

1 kg'dan fazla altınla süslenmiş iPad Pro'nun fiyatı dudak uçuklattı!

Üzerinde 1 kg'dan fazla altın var! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Netflix'ten flaş zam kararı! İşte yeni fiyatlar

Facebook ABD seçimlerinden sonra uyguladığı reklam yasağını kaldırdı

Facebook uyguladığı yasağı kaldırdı!

Vivo iQOO Neo5 120Hz ekranı ile ilgi çekebilir

Vivo iQOO Neo5 120Hz ekranı ile ilgi çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.