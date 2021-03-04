Beklenen oldu: Xiaomi Redmi Note 10 ailesi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi Note serisi, Xiaomi'nin ürün gamında önemli bir yere sahip. Xiaomi'nin alt markası Redmi, bu seri için de sıkı bir şekilde çalışıyor. Marka geçtiğimiz yıl Note 9 serisini duyurmuştu. Redmi Note 9 ailesi Türkiye'de de satışa sunulmuştu. Redmi'nin Note 10 ailesi için kollarını sıvadı zaten biliniyordu. Bu, sızıntılarla desteklenmiş bir dedikodudan çok daha fazlasıydı. Nitekim Redmi, Hindistan'da düzenlediği etkinlik ile birlikte Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10 Pro Max'ten oluşan Redmi Note 10 serisini resmen tanıttı.
Redmi Note 10 ile başlayalım. Redmi Note 10'un özellikleri arasında 6.43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde, Super AMOLED (60 Hz yenileme hızına sahip) bir ekran ile geliyor. Telefon gücünü Snapdragon 678 işlemcisinden alıyor. 4 GB/6 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı cihazda bulunuyor. Redmi Note 10'un ön tarafındaki nokta çentikte 13 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası var.
Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile kutudan çıkan Note 10, 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh'lik bir pile sahip. Telefonun arka tarafında ise 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP çözünürlüğünde 4 kamera bizleri selamlıyor.
Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10'dan biraz daha farklı. Note 10 Pro'nun özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekran bulunuyor. Telefonun ön tarafında, Note 10'da olduğu gibi nokta bir çentik var ve bu çentikte yine 16 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.
Telefon gücünü ise Snapdragon 732G işlemcisinden sağlıyor. Bu işlemcinin yanına 6 GB/8 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı konumlanıyor. Telefon enerjisini 33W hızlı şarj desteğiyle gelen 5.020 mAh'lik bataryasından alıyor. Arka tarafta ise 64MP + 5MP + 8MP + 2MP çözünürlüğünde dörtlü bir kamera kurulumu mevcut.
Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10 serisinin zirvesini temsil ediyor. Telefon Redmi Note 10 Pro'nun bazı temel özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Fakat bazı farklılıklar mevcut. 6,67 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ Super AMOLED bir ekran ile gelen Note 10 Pro Max, Snapdragon 732G işlemcisine, 6 GB/8 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor.
Akıllı telefon, Note 10 Pro'da olduğu gibi 16 MP'lik bir selfie kamerasına yer verirken, gücünü ise 33W hızlı şarj destekli 5.020 mAh'lik pilinden sağlıyor. Gorilla Glass 5 ile korunan Redmi Note 10 Pro Max'in arka tarafından 108 MP + 5 MP + 8 MP + 2 MP çözünürlüğünde dört arka kameraya sahip. Bu kameralardan 108 MP'lik ana kamera ilgi çekiyor.
Redmi Note 10 fiyatı
4 GB RAM/64 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 165 dolar
6 GB RAM/128 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 193 dolar
Redmi Note 10 Pro fiyatı
6 GB RAM/ 64 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 220 dolar
6 GB RAM/128 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 234 dolar
8 GB RAM/128 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 261 dolar
Redmi Note 10 Pro Max fiyatı
6GB RAM/64 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 261 dolar
6GB RAM/128 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 275 dolar
8GB RAM/128 GB dahili depolama alanına sahip model: Yaklaşık 303 dolar
Redmi Note 10 ailesinin Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum