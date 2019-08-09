HABER

Belçika'da dev pandanın, ikiz yavrusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Belçika'da dev pandanın, ikiz yavrusu oldu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da bir hayvanat bahçesindeki dev panda, ikiz yavru doğurdu.

Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çin'den 2014'te parka geçici olarak verilen "Hao Hao" isimli dev pandanın, bir erkek ve bir dişi olmak üzere ikiz doğurduğu ifade edildi.

Açıklamada, 150 ve 160 gram ağırlığında doğan yavru pandaların sağlık durumunun iyi olduğu ve annenin yavrulara "sıra dışı sevgi gösterdiği" belirtildi.

Yerel medyaya konuşan Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi Müdürü Eric Domb, "Bu, harika ama nesli tehlikede bir tür için mükemmel bir haber." dedi.

Pandaların 8'inci ayın 8'inde doğduğuna dikkati çeken park yetkilileri, bu rakamın Çin kültüründe "uğurlu olduğu" yorumunu yaptı.

Hao Hao, 2016'da bir erkek panda doğurmuş ve bu Benelux ülkelerindeki ilk dev panda doğumu olmuştu.

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
’Ekmek Kadayıfı ve ’Kabak Tatlısı’ bayramın vazgeçilmez tatlısı’Ekmek Kadayıfı ve ’Kabak Tatlısı’ bayramın vazgeçilmez tatlısı
Zehirlenen mahkumlar taburcu edildiZehirlenen mahkumlar taburcu edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçika Hao Hao Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi panda

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yle ilgili o iddiaya açıklama geldi

Amanos Dağı'nda toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Amanos'da toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın asırlık mezar taşları böyle temizleniyor

Bir benzeri daha yok! İşte UNESCO'nun İslam mezarlığı

Denizli'de depremin ardından cami ve araçlardan anonslar yapılyor

Şiddetli depremle sarsılmıştı! Camilerden bu anonslar yapılıyor

Dünyanın en büyük mermer kenti: Stratonikeia Antik Kenti

Burası dünyanın en büyüğü! 3 bin 500 yıllık kalıntılara ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.