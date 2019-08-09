Belçika'da dev pandanın, ikiz yavrusu oldu

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da bir hayvanat bahçesindeki dev panda, ikiz yavru doğurdu.

Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çin'den 2014'te parka geçici olarak verilen "Hao Hao" isimli dev pandanın, bir erkek ve bir dişi olmak üzere ikiz doğurduğu ifade edildi.

Açıklamada, 150 ve 160 gram ağırlığında doğan yavru pandaların sağlık durumunun iyi olduğu ve annenin yavrulara "sıra dışı sevgi gösterdiği" belirtildi.

Yerel medyaya konuşan Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi Müdürü Eric Domb, "Bu, harika ama nesli tehlikede bir tür için mükemmel bir haber." dedi.

Pandaların 8'inci ayın 8'inde doğduğuna dikkati çeken park yetkilileri, bu rakamın Çin kültüründe "uğurlu olduğu" yorumunu yaptı.

Hao Hao, 2016'da bir erkek panda doğurmuş ve bu Benelux ülkelerindeki ilk dev panda doğumu olmuştu.

