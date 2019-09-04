Belçika'daki çifte cinayete Ankara'da dava

BARIŞ KILIÇ - Belçika'nın Liege şehrinde 24 Mart 2018'de birlikte yaşadığı Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur'u defalarca bıçaklayarak öldüren ve ardından Türkiye'ye gelerek teslim olan Beytullah Altuner (32) hakkında iki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdulvahap Yaren'in hazırladığı iddianamede, Altuner'in 26 Mart 2018'de Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğine giderek, Belçika'da Emine ve Fatma Yağmur'u öldürdüğünü bildirdiği, büyükelçilik görevlilerinin durumu ilettiği Ankara polisinin de Altuner'i gözaltına aldığı aktarıldı.

İddianameye göre Altuner, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede 2010'da kaçak olarak gittiği Belçika'da resmi bir evlilik yaptığını, bu evliliğinin bitmesinin ardından Emine Yağmur ile nikahsız olarak birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Emine Yağmur'dan bir kızı olduğunu kaydeden Altuner, geçimsizlik nedeniyle bir süre sonra Yağmur ile ayrıldıklarını anlattı.

Çocuğun annede kaldığını ve çocuğunu görmesine Emine ve Fatma Yağmur'un izin vermediğini aktaran Altuner, "Bu duruma sinirlendim. Emine'nin daha önce evlenip boşandığı U.A. ile görüşmeye başlaması ve beni sürekli polise şikayet etmesine içerledim." dedi.