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Belediye Başkanı'nın dansı sosyal medyada gündem oldu! Paylaşım yaparak tarihiyle açıkladı: Söz konusu bile olamaz

09.03.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 2019 yılındaki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında dans ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Büyükerşen Twitter hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu videonun 8 Mart 2019 tarihine ait olduğunu belirtirken deprem sonrası yaralar sarmaya çalışılırken bu gibi etkinliklerin bu süreçte yapılmasının söz konusu bile olamayacağını söyledi.

Belediye Başkanı'nın dansı sosyal medyada gündem oldu! Paylaşım yaparak tarihiyle açıkladı: Söz konusu bile olamaz

Sosyal medyada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in dans videosu gündem yarattı. Pek çok hesap tarafından paylaşılan videonun bazı kişiler tarafından yeni bir video olduğunun düşünülmesi üzerine Büyükerşen Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

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"SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ"

Büyükerşen yaptığı paylaşımda videonun 2019 yılına ait olduğunu söyledi ve bu süreçte böyle bir etkinlik yapılmasının söz konusu olamayacağını vurguladı. Büyükerşen paylaşımında "Güzel ülkemiz deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışırken, bu gibi etkinliklerin bu süreçte yapılması söz konusu bile olamaz. Birçok hesap tarafından paylaşılan bu videom 8 Mart 2019 tarihine aittir." ifadelerini kullandı.

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Yılmaz Büyükerşen Dans Eskişehir Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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