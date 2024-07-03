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  4. Belediye başkanı odası haczedildi! Masa, sandalye ve kliması bile gitti

Belediye başkanı odası haczedildi! Masa, sandalye ve kliması bile gitti

03.07.2024 23:29
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Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e şok! Türkel'in makam odası önceki dönemden kalan borçlar nedeniyle haczedildi. Eski Başkan Cemil Deveci döneminden kalma yaklaşık 21 milyon TL borç nedeniyle Başkan Türkel'in makam sandalyesi, makam masası, klima, televizyon ve misafir koltuklarına haciz işlemi uygulandı.

Belediye başkanı odası haczedildi! Masa, sandalye ve kliması bile gitti

Geçtiğimiz günlerde Atakum Belediyesi'nin mali tablosunu açıklayan Başkan Türkel, 1 Nisan 2024 itibarıyla belediyenin yaklaşık 953 milyon TL borcu olduğunu bildirmişti. Belediyenin İncesu Mahallesi'nde bulunan 11 bin metrekarelik arsası, icra yoluyla yarı fiyatına satılmıştı.

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"BORÇLARIMIZI ÖDEYECEĞİZ"

Başkan Türkel, hacizlere karşı Atakum Belediye Meclisi'nden 87 milyon 500 bin TL borçlanma izniyle kredi kullanmak için de yetki istemişti. Borçlar nedeniyle belediyede kemer sıkma politikası uygulandığını vurgulayan Türkel yaşananlar nedeniyle açıklama yaparak, “Belediyeyi devir aldıktan sonra önceliğimiz personel maaşlarını ödemek oldu. İlk üç ay belediye personelinin maaşlarını ödemek için, kemer sıkma politikası uyguladık. Gece gündüz demeden çalıştık. Çünkü emekçilerimizin hakkı, bizim önceliğimiz. En değer verdiğimiz konu, emekçilerimizin maaşlarını almasıydı. Önceki dönemden kalan borçları, esnafa olan borçları tabii ki ödeyeceğiz. Esnafa olan borcun ödenmesi ile ilgili masa kurduğumuz bir zamanda, bu tabloyla karşı karşıya geldik” dedi.

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"ATAKUM BELEDİYESİ TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR BELEDİYE OLACAKTIR"

Borçların belirli plan dahilinde ödeneceğini belirten Başkan Türkel, “Belediyemizin mali durumu nedeniyle, yüklü miktarda alacağı olan herkese anında ödeme yapılması mümkün değil. Bugün yapılan haciz ve muhafaza işlemine konu icra dosyasında borç 3 milyon TL civarında olmasına karşılık, 42 bin 500 TL bedel takdir edilen makam odasındaki malzemeler haciz edilmiştir. Alacaklıların art niyeti, bu bedelin paraya çevrilmesi halinde alacağını hiçbir şekilde karşılamayacağı halde muhafaza kararını uygulatmasından anlaşılmaktadır. Manevi ve psikolojik baskılarla, öncelikli alacaklı olmaya çalışmaktadırlar. Biz kimseyi ayırt etmeden, kamu yararı gözeterek, esnafımızın lehine bir planlama çıkaracağız ve borçlarımızı ödeyeceğiz. Devlette devamlılık esasını unutmak mümkün değil. Esnafımız ile bire bir görüşmeye başladığımız bu zamanda bu tablo ile karşılaşmak üzücü. Atakum halkının iradesi ile seçilen bir belediye başkanı olarak kamunun yararını gözetirken, esnafımızın da hakkını koruyacağız. Atakum Belediyesi'nin alacağı da vereceği de, Atakum halkınındır. Atakum Belediyesi itibarını korumak için en doğru şekilde ödeme planını yapacağız. Atakum Belediyesi tüm Türkiye'ye örnek bir belediye olacaktır. Ben her zaman Atakum halkının menfaatlerini korumak ve hemşehrilerimize hizmet etmek için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Haciz Belediye başkanı Atakum
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