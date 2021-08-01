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Belediye başkanından kaçak su kullananlara tepki: Hepinizi Allah’a havale ediyorum

01.08.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde belediye ekipleri kaçak su kullanımına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde tespit edilen kaçak hatlar iptal edilerek kullananlar hakkında yasal işlem başlatılırken sosyal medya hesabından tepki gösteren Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, "Hepinizi Allah’a havale ediyor, yasal işlemlerinizin ve cezai müeyyidelerinizin takipçisi olacağımızı ilan ediyorum" dedi.

Belediye başkanından kaçak su kullananlara tepki: Hepinizi Allah’a havale ediyorum

Edinilen bilgiye göre, Karakoçan Belediyesi tarafından kaçak su kullanımına yönelik denetim yapıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde ilçenin belirlenen mahallelerinde su şebekesinden kaçak hat çekildiği tespit edildi. Tespit edilen kaçak hatlar iptal edilerek, kaçak su kullananlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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"HEPİNİZİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Konu ile ilgili Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akbaba yaptığı paylaşımda, "Kuraklığın had safhada olduğu bölgemizde hoyratça kaçak su kullananlar, Hepinizi Allah’a havale ediyor, yasal işlemlerinizin ve cezai müeyyidelerinizin takipçisi olacağımızı ilan ediyorum. Bir dahaki sefere isimlerinizi burada ifşa edeceğim ki toplum sizleri tanısın. Lütfen bildiğiniz gördüğünüz kaçak suları 153 ihbar hattımıza iletin" dedi. (İHA)

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