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Belediye başkanının makamında silahlı saldırı! Husumetlisini karşısında görünce...

10.07.2023 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı olayı yaşandı. Belediye Başkanı Özcan Özen'i ziyarete giden B.Ö. ile makam odasında karşılaştığı husumetlisi E.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., silahııyla B.Ö.'ye ateş açtı. B.Ö. yaralı olarak hastaneye kaldırılırken E.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Belediyeden saldırıya ilişkin açıklama geldi. İşte olayın detayları...

Belediye başkanının makamında silahlı saldırı! Husumetlisini karşısında görünce...

İddiaya göre, ilçede teleferik işletmeciliği yapan firmanın yönetim kurulu üyesi B.Ö, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'i ziyaret amacıyla makamına gitti.

Burada daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen E.Ö. ile karşılan B.Ö, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö. tabancayla ateş etti.

Ayağından yaralanan B.Ö, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olayın ardından belediye binasına gelerek bilgi aldı.

"KONUNUN BELEDİYE İLE BİR İLGİSİ YOK"

Sapanca Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede faaliyette bulunan teleferik firması ile taraflar arasında belediye binasında meydana gelen müessif hadiseden dolayı üzgün olunduğu belirtilerek, "Konunun belediyemiz ile bir ilgisinin olmadığını, emniyet tarafından konu ile ilgili gereken tüm iş ve işlemlerin yapıldığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

AA

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Belediye başkanı Sapanca silahlı saldırı belediye

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