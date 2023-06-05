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Belediye binasını basıp başkanlık makamına saldırdılar! Adliyeye getirilirken böyle bağırdılar 'İşsiziz, iş versinler'

05.06.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Çatalağzı Beldesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Belediye binasını basıp başkanlık makamının kapılarını ve camlarını kıran M.Ö. ve E.Ç. isimli şahıslar karakolda işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Bu sırada saldırganların 'İşsiziz, iş versinler bize' diyerek bağırmaları dikkat çekti.

Belediye binasını basıp başkanlık makamına saldırdılar! Adliyeye getirilirken böyle bağırdılar 'İşsiziz, iş versinler'

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Çatalağzı Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre işe girmeye çalışan E.Ç ve M.Ö, belediye başkanlık makamına saldırdı. Ardından saldırganlar E.Ç ve M.Ö Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk’ü darp etti.

ADLİYEYE GETİRİLİRKEN 'İŞSİZİZ, İŞ VERSİNLER' DİYE BAĞIRDILAR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri E.Ç ve M.Ö yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.Ç ve M.Ö’nün bugün karakoldaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesine getirdi. Adliye getirilen E.Ç ve M.Ö isimli saldırganlar, ‘Çekin çekin, işsiziz, iş versinler bize’ diyerek tepki gösterdiler. Saldırganlar E.Ç. ve M.Ö.'nün adliyedeki sorguları sürüyor. (İHA)

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Zonguldak belediye işsiz

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