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  4. Belediye çalışanlarının kavgasında kan aktı... Aynı silahla birbirlerini vurdular: 2 ölü!

Belediye çalışanlarının kavgasında kan aktı... Aynı silahla birbirlerini vurdular: 2 ölü!

18.07.2023 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi Kasım Kalın, güvenlik kulübesinde kavga ettiği teknik hizmetler birimi çalışanı Tamer Yatan'ı tabanca ile vurdu. Yatan da yaralı haldeyken yaşanan boğuşma sırasında eline geçirdiği tabanca ile Kalın'a ateş açtı. Aynı tabancadan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Kalın ve Yatan, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Belediye çalışanlarının kavgasında kan aktı... Aynı silahla birbirlerini vurdular: 2 ölü!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde belediyede görevli güvenlik personeli ile iş arkadaşı arasında silahlı kavga çıktı. Arbedede aynı silahtan çıkan kurşunlarla yaralanan ikili hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü binasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, belediyenin güvenlik görevlisi Kasım Kalın, iş çıkışı Tamer Yatan’ı çay içmeye güvenlik kulübesine çağırdı. Güvenlik kulübesinde yaklaşık bir saat oturan ikili arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

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AYNI SİLAHLA BİRBİRLERİNİ VURDULAR

Tartışmanın büyümesiyle tek silahın kullanıldığı arbedede çıkan kurşunlarla ikili yaralandı. Durumu gören belediye çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan Tamer Yatan ve Kasım Kalın’ı ambulansa Körfez Devlet Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİLER

Hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tamer Yatan ve Kasım Kalın hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgi inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli körfez belediyesi

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