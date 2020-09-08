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Belediye personelini rehin alan muhtara destek: Bu bir komplodur

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 09:13 | Son Güncelleme

Adana Karataş'ta görevli belediye personelini silahla rehin aldığı görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrası gözaltına alınan Küçük Karataş Mahallesi Muhtarı Mehmet Akif Işık, ifadesinde olayın şaka amaçlı yapıldığını söyledikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahalleli, Mehmet Akif Işık'a sahip çıktıklarını belirterek, olayın komplo olduğunu savundu.

Belediye personelini rehin alan muhtara destek: Bu bir komplodur

Adana'nın Karataş ilçesinde Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alıp, hizmet istedi. Görüntüler, iki gün önce sosyal medyada paylaşılınca kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerde, Işık'ın, greyder operatörü olduğu iddia edilen kişiye tabanca dayadığı görüldü. Muhtar Işık, polis ekiplerince gözaltına alındı ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'OLAYIN BU NOKTALARA GELECEĞİNİ TAHMİN EDEMEDİM'

Işık'ın, ifadesinde, "Videoyu ilgi çekmek için şaka amaçlı çekmiştik. Olayın bu noktalara geleceğini tahmin edemedim" dediği öğrenildi. Görüntülerin çekildiği Küçük Karataş Mahallesi'ndeki söz konusu yolun ise yaklaşık 30 senedir yapılmadığı ve mahallelilerin bu durumdan şikayetçi olduğu belirtildi. Muhtar Işık’ın yaptığı şakanın yanlış anlaşıldığını ve Işık’ın her daim arkasında olduklarını söyleyen mahalleli, sosyal medya aracılığıyla gereksiz bir tepki oluşturulduğunu ve olayların yanlış noktalara çekildiğini söyledi.

'BU BİLDİĞİNİZ KOMPLODUR'

Kuşaklardır Küçük Karataş Mahallesi’nde oturduklarını ve çocukluk yıllarından beri söz konusu yolun mahallelinin hayatını zorlaştırdığını kaydeden Abdullah Tekin, yaşanan bu olaydan dolayı üzgün olduğunu ve Muhtar Işık’a haksızlık yapıldığını aktırdı. Mehmet Akif Işık’ı normalde sevmediğini belirten Tekin, "Olayın öncesinde muhtara '15 bin TL vermezsen görüntüleri yayarız' diyenler olmuş. Muhtar bunları tersleyince görüntüyü yaydılar. Bu bildiğiniz komplodur. Ben kendisini sevmesem de haksızlık yapıldığı için onun yanındayım. Şakayı ciddiye çevirdiler. Muhtarın üstüne gelmenin manası yoktur" dedi.

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'BUNU HAKKETMEDİ'

Mahalledeki yolun yapılmamasından dolayı çok mağdur olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Nevin Koca ise Muhtar Işık’ın söz konusu şakayı yola dikkat çekmek amacıyla yaptığını ama kötü niyete kurban gittiğini söyledi. Muhtarlarının sonun kadar arkasında olduklarını vurgulayan Koca, “Rehin alma diye bir şey yok. Namazında niyazında ağa çocuğu olan bir insandır. Biz olanları görünce çok üzüldük ve şaşırdık. Bunu hakketmedi. Muhtarımız bizim için değerli bir insan. Tanımadıkları için o görüntüleri yanlış yorumladılar” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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