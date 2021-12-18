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  4. Belediyeden ilginç paylaşım! Öyle bir şey yaptı ki kayıtsız kalamadılar

Belediyeden ilginç paylaşım! Öyle bir şey yaptı ki kayıtsız kalamadılar

18.12.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım oldukça konuşuldu. Belediye, üst geçit asansörünün düğmesine ayağıyla basarak iz bırakan kişi ile 'ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong’un ayak izlerini yan yana koyarak sosyal medyada paylaştı. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Belediyeden ilginç paylaşım! Öyle bir şey yaptı ki kayıtsız kalamadılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bugün, İzmit Yahya Kaptan mevkisinde bulunan üst geçidin asansörünün düğmesine ayağıyla basan kişinin bıraktığı izi sosyal medyada paylaştı.

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"YORUMU SİZE BIRAKIYORUZ"

'Ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong ile asansörün düğmesine ayağıyla basan kişinin ayak izinin fotoğrafları yan yana konularak, "Neil Armstrong'un aydaki ayak izi. Bu da bizim asansördeki ayak izi" diye sosyal medyada paylaşımda bulunurken, "Yorumu size bırakıyoruz" denildi.

Takipçiler, "Dünya dışı bir varlık" gibi yorumlar yaparken, kamu malına zarar verilmesine tepki gösterdi. (DHA)

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