Belediyeler tek tek açıkladı! O markalar boykot edilecek

İsrail Gazze'de acımasız saldırılarına devam ediyor. Batı ülkeleri İsrail'e karşı sessizliğini korurken Türkiye'deki birçok belediye tepkisini boykot kararı alarak duyurdu. Erzurum, Bursa, Sivas gibi büyükşehir belediyelerinin katıldığı eylemde İsrail markalarının kullanılmama ve satılmama kararı alındı.

ERZURUM

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ağrı Belediyesine ait tesisler ile iştirak şirketlerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, İsrail'in ülkede sattığı tüm ürünleri boykot ettiklerini ve Filistin'in yanında olduklarını belirterek, "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. İşgalci ve terör devleti zalim İsrail’in ülkemizde satmış olduğu tüm ürünleri boykot ediyoruz. Belediyemize ait iştirak ve tesislerimizde, İsrail’e ait markaların ürünleri satılmamaktadır." ifadelerini kullandı.

SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Uçak Kıraathanesi, Ormanpark, Millet Kıraathanesi, Kent Park Kafe gibi işletmelerde İsrail ürünlerinin satışını yasakladı. Sosyal medyada paylaşım yapan Başkan Ekrem Yüce, "Boykotun gücüne inanıyor; tüm imkanlarımızla Diyanet İşleri Başkanlığımızın çağrısına özen göstererek boykot ürünlerini kullanmıyoruz" ifadelerini kullandı. Sakarya genelinde hizmet veren Büyükşehir’in işletmeleri ürünleri raflardan kaldırdı.

YOZGAT

İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarını ve katliamını protesto eden Yozgat Belediyesi, kentin farklı bölgelerindeki sosyal tesislerinde İsrail kökenli ürünlerin satışını durdurma kararı aldı. İsrail’e ait ürünleri boykot etme kararını sosyal medya hesaplarından duyuran Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İsrail’in Gazze’deki haince saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Sosyal tesislerde tamamen yerli ve milli ürünlerin kullanılacağını da belirten Başkan Köse, “Şehrimizin birçok yerindeki sosyal tesislerimizde İsrail kökenli hiçbir ürün satılmayacaktır. Sosyal tesislerimizde tamamen doğal ve yerli ürünlerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca hemşerilerimizi de İsrail ürünlerine uygulanan tüm boykotlara destek olmaya çağırıyoruz.” dedi.

Başkan Köse, İsrail kökenli ürünlerin satılmaması konusunda kentteki esnafın da aynı duyarlılığı göstermesini istedi.

AĞRI

Ağrı Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise "belediyeye ait tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünlerine yer olmadığı" belirtildi.

Paylaşımda, "Zalimliğe ve haksızlığa karşı duruşumuzu sürdürüyoruz. Belediyemiz bünyesinde hizmet gösteren faaliyet alanlarımızda İsrail destekçisi ürünlerin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TRABZON

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı durduruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" mesajıyla boykotta yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların sosyal tesislerimizde satışı, saldırıların ilk gününden itibaren durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

BURSA

Bursa’da 3 belediye, İsrail menşeli ürünlere boykot kararı aldı. Belediyelerin yaptığı açıklamada tesislerinde İsrail’e ait markaların satılmayacağı açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi, İsrail menşeli ürünlere boykot kararı aldı. Belediyelere ait tesislerde İsrail’e ait markaların satılmayacağı belirtilirken Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Burfaş’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sosyal tesislerimizde boykot var. Sosyal tesislerimizde İsrail menşeli ürünler satılmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesisler ve sosyal markette, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yurt genelindeki boykot çağrılarına sessiz kalmadığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyemize ait tesislerimizde ve sosyal marketimizde İsrail destekli ürünlerin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İsrail'i destekleyen markaların işletmelerinde satışının ve dağıtımının yasaklandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Sosyal marketlerimizde boykot var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait tesislerimizde ve sosyal marketlerde İsrail destekçisi firmaların ürünlerinin satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İsrail'i destekleyen markaların işletmelerinde satışını durdurduğunu duyurdu.

Belediyenin sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'e yönelik boykot kararı alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Boykotta biz de varız! Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların işletmelerimizde satışları durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

SİVAS

Sivas Belediyesi sosyal tesislerde İsrail menşeili ürünlerin satılmadığını açıkladı.

Sivas Belediyesi Gazze’deki zulmün devam ettiği günlerde İsrail ürünlerine karşı saldırıların ilk gününden itibaren bir boykot kararı aldığını duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, belediye sosyal tesislerinde İsrail ürünlerinin satışının olmadığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Filistin’in yanındayız! Saldırıların ilk gününden itibaren belediyemize ait sosyal tesislerde İsrail’e ait markaların ürünler satılmamaktadır.”

ÇORUM

Çorum Belediyesi, İsrail ürünlerine boykot başlattı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’ne ait sosyal tesis işletmelerinde artık İsrail menşeili ürünlerin yer almayacağını açıkladı.

Şehir merkezindeki Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan “Meydan Sosyal Tesisleri” önünde açıklama yapan Başkan Aşgın, “Barış adına söylenecek bir söz varsa bunu ilk söylemesi gereken şehir Çorum’dur. Çünkü tarihte ilk barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması’nın yapıldığı topraklar Hitit başkenti olan Çorum’dur” dedi.

İsrail’in tüm dünyanın insanlık onuruna ve şerefine saldırdığını dile getiren Başkan Aşgın “Bir savaşta ne yapılmazsa İsrail bunların hepsini yapıyor. Filistin’de mabetler, hastaneler, okullar, mülteci kampları bombalanıyor. Amerika’dan, Avrupa’dan gelen bombalarla çocukların üzerine saldırıyorlar. Siyonist İsrail vahşetine devam ediyor. Batı bu vahşeti destekliyor. BM kararını tanımayan İsrail, çocukları katletmeye devam ediyor. Böyle bir vahşeti, barışın merkezi Çorum’dan, Kadeş Barış Meydanı’ndan kınıyor, lanetliyoruz. Zulüm ile abad olunmaz. Mazlumların ahı yerde kalmayacak. İnşallah İsrail yeryüzünden silinecek” diye konuştu.

"YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLER KULLANILACAK"

Çorum Belediyesi’nin şehrin 8 farklı bölgelerinde bulunan sosyal tesislerde artık İsrail menşeli hiçbir ürüne yer vermeyeceklerini açıklayan Başkan Aşgın, “Sosyal tesislerimizin tamamında yerli ve milli ürünler kullanılacak. Hiçbir şekilde İsrail menşeli ürün kullanılmayacak, servis edilmeyecek. Eli çocuk kanına bulanmış firmaların ürünlerine yer vermeyeceğiz” dedi.

Aynı duyarlılığı tüm işletmelerden de beklediğini söyleyen Başkan Aşgın, boykot çağrısında bulundu. Başkan Aşgın “Ticari kaygılarla değil, insani ve İslami kaygılarla hareket edelim. Şehrimizde İsrail ürünlerine yer vermeyelim. İlk uygulamayı sosyal tesislerimizde başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, açıklamasının ardından Meydan Sosyal Tesisleri’nin camına “Çorum Belediyesi Sosyal Tesislerimizde İsrail menşeli ürünler servis edilmemektedir” yazılı etiketi yapıştırdı.

KONYA-KARATAY

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kafe Karatay ve Karatay Termal Tatil Köyü’nde İsrail markalarına ait bütün ürünlerin satışına yönelik boykotu daha yüksek bir düzeyde sürdürdüklerini duyurdu.

İsrail’in Gazze’de sivillere saldırılarının ardından dünyanın ve Türkiye’nin dört bir tarafında İsrail ürünlerine boykot kararı alınıyor. Karatay Belediyesi de aldığı kararla Kafe Karatay ve Karatay Termal Tatil Köyü’nde İsrail markalarına ait bütün ürünlerin satışını durdurdu.

"DİK DURUŞUMUZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kararı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca sosyal medya hesaplarından duyurdu. Oldukça zor günler yaşadıklarını ve Filistin’de yaşanan acıların yüreklere her gün daha büyük bir kor olarak düştüğüne vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Zor günler yaşıyoruz. Filistin’de yaşanan acılar yüreğimize her gün daha büyük bir kor olarak düşüyor. Kıymetli hemşehrilerim; bizler zalimin karşısında ne pahasına olursa olsun dik duruşumuzdan, elimizdeki imkânlarla mücadelemizden asla vazgeçemeyiz, vazgeçmeyeceğiz. Acımızı yaşarken mazlum kardeşlerimiz için yapmamız gerekenler var. Bunun farkındayız ve yüksek bir hassasiyetle tesislerimizde zalim İsrail’e karşı boykotumuzu yüksek düzeyde devam ettiriyoruz. Hamdolsun tüm vatandaşlarımızda da aynı duyarlılık var. Rabbim bu mübarek günde dualarımızı Filistinli kardeşlerimizin zaferlerine vesile kılsın.”

MALATYA-YEŞİLYURT

İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarını ve katliamını protesto eden Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerindeki sosyal tesislerinde İsrail kökenli ürünlerin satışını durdurma kararı aldı.

Yeşilyurt Belediyesi, dünyanın gözü önünde günlerdir Gazze’de katliamlarını sürdüren gözü dönmüş İsrail’e ait ürünleri boykot etme kararı aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatının ardından Yeşilyurt’un farklı noktalarında vatandaşlara hizmet veren sosyal tesislerde İsrail menşeli tüm ürünlerin satışı durduruldu.

İsrail’in Gazze’deki haince saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İsrail’in Filistin’deki siyonist işgal ve saldırılara karşı, Filistin direnişinin haklı ve meşru mücadelesini desteklediklerini ifade etti.

Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyesi sosyal tesislerinde İsrail kökenli tüm ürünleri raflardan indirdiklerini ifade ederken, “Gazze’de haftalardır süren saldırılar artık katliam boyutuna ulaşmıştır. Yıllardır Filistin halkı üzerinde insanlık dışı uygulamalarda bulunup, saldırılarda bulunan İsrail’in son haftalarda Gazze’ye yönelik karadan, havadan ve denizden yaptığı saldırılardan dolayı binlerce masum insan hayatını kaybetti. Dünyanın gözü önünde katliam yapan katil İsrail’in saldırıları karşısında Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dünya kamuoyuna göstermek adına İsrail mallarını boykot etme kararı aldık. İlçemizin muhtelif bölgelerinde ki sosyal tesislerimizde İsrail kökenli hiçbir ürün satılmayacaktır. Belediyemize ait tüm sosyal tesislerimizde doğal ve yerli ürünlerimizle hizmet etmeye devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi İsrail ürünlerine uygulanan tüm boykotlara destek olmaya davet ediyoruz. Ayrıca esnaflarımızdan da İsrail menşeli ürünleri satmamalarını, vatandaşlarımızın da kullanmamalarını özellikle rica ediyoruz” diye konuştu.





