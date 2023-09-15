Belinden çıkardığı silahla tramvaya ateş etti! İfadesinde bakın ne dedi

Olay, 9 Eylül'de saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı B.E. ile cadde üzerinde yürüyen B.K. (41), belinden çıkardığı silahla yanından geçen tramvaya ateş etti. Camın kırık olduğunu gören vatmanın ihbarıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tramvayın camına kurşun isabet ettiğini belirledi. Bunun üzerine tramvay hattı üzerindeki 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı. 800 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelinin B.K. olduğunu tespit etti. B.K. ile arkadaşı B.E., polis ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İFADESİNDE BAKIN NE SÖYLEDİ!

İfadesinde alkollü olduğunu, ateş açtığını ve o anları hatırlamadığını söyleyen B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'olası kastla adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arkadaşı B.E. ise serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadaşı ile birlikte yürüyen B.K.'nın yanından geçen tramvaya, belinden çıkardığı silahla ateş ettiği görüldü.

(DHA)

