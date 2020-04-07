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Belli oldu! İşte Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcıları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.04.2020 10:51 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı NetMarketShare tarafından belirlendi. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox ve Safari gibi web tarayıcıların yer aldığı listede büyük sürprizler var.

Belli oldu! İşte Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcıları

İnternet tarayıcıları kendi aralarında bir rekabet içinde. Bu rekabet rakamlara da yansıyor. Tarayıcılar her yıl bu rekabetteki güçlerine göre ya kullanıcı sayılarını artırıyor ya da kullanıcılarının büyük kısmını kaybediyor. Böylesi bir olay NetMarketShare'ın paylaştığı dünyanın en çok kullanılan web tarayıcıları verilerine de yansıdı.

DÜNYANIN EN ÇOK KULLANILAN WEB TARAYICILARI BELLİ OLDU

NetMarketShare, en çok kullanılan web tarayıcılarını paylaştı. NetMarketShare'ın paylaştığı verilere göre lider değişmedi. Önceki yıllarda da en çok kullanılan internet tarayıcısı unvanını kaybetmeyen Google Chrome, yüzde 68.5 kullanım oranı ile liderliği yine bırakmadı. Google Chrome'u ise ne Opera ne de Mozilla Firefox takip etti. Chrome'un ardında sürpriz bir isim yer aldı.

MİCROSOFT EDGE SÜRPRİZİ

Microsoft'un yeni nesil internet tarayıcısı Microsoft Edge listede şaşırtıcı bir şekilde konumlandı. Edge tarayıcısı, yüzde 7.59 kullanım oranıyla listede ikinci sırada yer aldı ve dünyanın en çok kullanılan ikinci web tarayıcısı oldu. Microsoft Edge ile Google Chrome arasındaki oranlarda her ne kadar uçurum olsa da bu onu dünyanın en çok kullanılan ikinci internet tarayıcısı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

APPLE LİSTENİN SONUNCUSU

Microsoft Edge'i sırasıyla yüzde 7.19 kullanım oranıyla Mozilla Firefox ve yüzde 5.60 kullanım oranıyla Internet Explorer takip etti. Listenin son sırasında ise Apple'ın internet tarayıcısı Safari yer aldı. Buna göre Safari yüzde 3.62'lik bir kullanım oranına sahip.

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