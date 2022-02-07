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Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

05.02.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde aradığınız herhangi bir eşyayı vakit kaybetmeden bulabilmenin yolu, her an düzenli olmaktan geçer. Şiir gibi düzenli evlere sahip olmak içinse ihtiyacınız olan tek şey düzenleyiciler! "Ben evimin her noktasında düzen isterim." diyenlere özel organizer çeşitlerini inceledik. Evinizin her bir köşesini derli toplu tutmanızı sağlayacak bu fonksiyonel ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Sakin ve huzurlu bir ruh haline kavuşmanın en etkili yollarından biri, yaşadığınız ve çalıştığınız ortamı mümkün olduğunca düzenli tutmak. Böylece hem etrafınızı düzen ve huzur sarar hem herhangi bir eşyayı aramak için zaman kaybetmemiş olursunuz. Tam da bu sebeple düzenli bir ortam yaratmak için yardım alabileceğiniz organizer çeşitlerini sizin için derledik. Gelin, eşyalarınızı düzenli bir şekilde yerleştirmenizi sağlayacak işlevsel ve şık ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Mutfak dolaplarını düzenlemenin yolu belli:

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerlar

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Düzenlenmeye en çok ihtiyacı olan noktalardan biri tabii ki mutfaklar. Kolayca savaş alanına dönebilen mutfak dolapları düzenli olmadığında depolama için de yeterli gelmeyebilir. Mutfak dolaplarınızın derli toplu olmasını ve ihtiyaç anında aradığınız tencereyi anında bulabilmeyi istiyorsanız Hünkar markasının bu düzenleyicisine mutlaka göz atmanızı öneririz. Montajını kolayca gerçekleştirebileceğiniz düzenleyicinin iki tarafında tencere ve tavalarınızı yerleştirebileceğiniz rafları var. Düzenleyiciyi dikey olarak kullandığınızda raflarına her boy tencere ve tavayı rahatlıkla sığdırabilir, bu gereçlerin dolabınızda düzenli bir şekilde durmasını sağlayabilirsiniz.

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2. Tencere kapaklarını düzenli tutmanın da bir yolu var!

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerlar

Siz de hızlı hızlı yemek yaparken dolabı açtığınızda üzerinize yığılan tencere kapaklarından bıktıysanız bu dolap içi düzenleyici tam size göre. Gondol Plastik markalı modeli dolabınızın içine yerleştirerek her boy tencere kapağını düzenli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. 6 bölmesi bulunan düzenleyiciye farklı boylardaki 6 adet kapağı rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Dayanıklı ve kaliteli plastikten üretilen, ayrıca BPA içermeyen düzenleyiciyi uzun yıllar boyunca gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Gondol Plastik 6 Bölmeli Kapak Düzenleyici'yi her boyuttaki mutfak dolabına rahatlıkla yerleştirebilirsiniz.

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Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerlar

3. Düzenli bir buzdolabında aradığınız her şeyi anında bulabilirsiniz

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerlar

Mutfağınızda düzenli olması gereken en önemli yerlerden biri de buzdolapları. Meyve ve sebzelerin birbirine karıştığı bir buzdolabının içinde aradığınızı bulmak pek de kolay olmayabilir. Neyse ki Sas Hausgeräte markasının dolap içi düzenleyici seti ile buzdolabınızı düzenlemek artık çok kolay. Küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 farklı boyuttaki düzenleyicileri buzdolabınızın içine yerleştirdikten sonra meyve ve sebzelerinizi dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Yüksek performanslı sert plastikten ve kanserojen madde içermeyen malzemeden üretilen şeffaf düzenleyiciler hem buzdolabınızın kullanım alanını artıracak hem hayatınıza büyük bir kolaylık katacak.

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4. Şık mutfak tezgahları içinizi açacak!

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerlar

Evin en çok vakit geçirilen alanlarından biri olan mutfakta içinizi açacak bir görünüm için tezgahı düzenli tutmak da epey önemli. Karmakarışık duran baharat kavanozlarından sıkıldıysanız Era Art markasının bu düzenleyici modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Siyah metal ayakları ve ahşap rafları ile son derece şık görünen düzenleyici modelini mutfak tezgahının dilediğiniz kısmına yerleştirebilir, kavanozlarınızı rahatça düzenleyebilirsiniz. Bu organizer modelini mutfağın yanı sıra dilerseniz banyonuzda losyonlarınızı ve bakım ürünlerinizi düzenlemek için de kullanabilir, böylece banyonuzda da çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

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5. Düzenli ve şık banyolar için olmazsa olmaz bir ürün:

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerlar

Mutfağı düzenlediğimize göre sıra geldi banyoya! Ferah ve iyi düzenlenmiş bir banyo için de tercih edebileceğiniz organizer çeşitleri var. Doreline markasının bu dört katlı organizer modelini banyonuza yerleştirerek misafir havlularınızı, kozmetik malzemelerinizi, diş fırçalarınız ile macunlarınızı ve dilediğiniz her şeyi rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bu organizer modelini mutfağınızda da gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. BPA içermeyen doğa dostu plastikten üretilen organizer modelinin kurulumunu ise pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Temizlemesi de son derece kolay olan organizer modeli, banyonuza düzen getirecek.

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6. Makyaj malzemelerini düzenli tutmak artık çok kolay!

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerlar

Banyoda ya da yatak odasında, nerede makyaj yapıyor olursanız olun; aradığınızı rahatça bulabilmek ve dağınık görünüme son verebilmek için organizerlardan yardım alabilirsiniz. Özellikle kozmetik ürünler ve takılar için tasarlanan Meleni Home markasının bu düzenleyicisi, ihtiyacınızı karşılayacak bir model. Rujlarınızı tek tek yerleştirebileceğiniz bir bölümün yanı sıra makyaj fırçalarınız ve paletleriniz için ayrı bölmeleri bulunan organizer modelinin alt bölümünde üç tane de çekmece var. Dilerseniz bu çekmeceleri takılarınızı düzenlemek için kullanabilirsiniz. Böylece hem makyaj malzemelerinizi ve takılarınızı düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

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7. Her seferinde kumanda aramaktan sıkılanlara:

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerlar

Salonunuzda ya da oturma odanızda etrafa dağılmış kumandalardan sıkıldıysanız Londo markasının Otto 171 isimli düzenleyici modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. İnce ve sağlam dikişleri ile dayanıklılık vadeden bu düzenleyici; kaliteli deriden üretilmesi sayesinde uzun ömürlü bir kullanım olanağı tanır. 4 adet küçük ve 1 adet büyük bölmesi olan düzenleyici modeli; yalnızca uzaktan kumandalarınızı değil, tabletinizi de rahatlıkla yerleştirebileceğiniz bir saklama alanı sunar. 5 ayrı renk seçeneği olan bu düzenleyici, şık ve modern görünümü ile evinize ayrı bir hava katacak.

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8. Düzenli çalışma masaları ile zihninizi açmaya ne dersiniz?

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerlar

Dağınık ve karmakarışık bir masada temiz ve berrak bir zihinle çalışmak son derece zor olabilir. Defterlerinizi, kırtasiye malzemelerinizi ve hatta telefonunuzu derli toplu bir şekilde tutmak için Mingitav markasının masaüstü düzenleyici setinden yardım alabilirsiniz. Bu setin içinde düzenleyicinin yanı sıra kulaklık sarma aparatı ile bir telefon standı da var. Düzenleyicinin en üst bölümündeki raflara kalem gibi yer kaplamayan kırtasiye malzemelerini rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Alt kısımlardaki raflara ise defter ve kitaplarınızı koyabilirsiniz. Düzenli bir çalışma masası için bu organizer setine mutlaka bakmanızı öneririz.

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9. Karmakarışık kabloları düzenlemek de artık çok kolay!

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerlar

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Çalışma alanlarının dağınık görünmesine sebep olan faktörlerden biri de birbirine girmiş ve düğüm düğüm olmuş kablolar. Üstelik bu karmaşıklık, kabloların kullanım ömrünü de kısaltır. Bu görünümden kurtulmak için Ally Mobile markasının kablo düzenleyici aparatı harika bir çözüm olabilir. Kendinden yapışkanlı olduğu için her masaya rahatlıkla monte edebileceğiniz düzenleyici modeli, kaliteli ve dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü bir kullanım sunar. Ürünü masanızın kenarına yapıştırdıktan sonra ihtiyacınız olan kabloları, düzenleyicinin bölmelerinden geçirerek derli toplu bir görünüm oluşturabilirsiniz. Böylece şarj ve veri kablolarınızı uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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10. Düzenli çekmecelere geldi sıra!

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerlar

Evin yalnızca görünen kısımlarının değil, çekmecelerin de düzene ihtiyacı var! Bunun için ev ürünlerinin sıklıkla tercih edilen markası IKEA'nın sepet içi düzenleme kutusu ideal bir çözüm sunar. Polipropilen plastik malzemeden üretilen düzenleyiciyi bir çekmecenin içine yerleştirdikten sonra saklamak istediğiniz gözlük, takı gibi aksesuarlarınızı derli toplu bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Bu düzenleyiciyi yatak odanızda, mutfağınızda ve banyonuzda kullanabilirsiniz. Böylece eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Şeffaf görünümlü düzenleyiciyi dilediğiniz zaman bulaşık deterjanını sulandırarak bir bez yardımıyla rahatlıkla temizleyebilirsiniz.

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