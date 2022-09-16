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'Ben polisim' dedi, yapmadığını bırakmadı! Etrafındaki herkese dehşeti yaşattı: Küfür, darp, silah çekme...

16.09.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen bir sürücü okul çıkışında eve dönen bir öğrenciye çarptı. Öğrencinin 'kırmızı ışıkta neden geçiyorsun?' demesi üzerine kendini kaybeden sürücü önce hakaret etti ardından çocuğu darp etti. Dehşet verici dakikalardan sonra çocuk tepki vermeden yoluna devam etti ancak gözü dönen sürücü bu kez aracıyla öğrenciyi takip edip bir kez daha darp etti. Durumu gören esnaflar çocuğa yardım etmek isteyince sürücü bu kez 'ben polisim' diyerek etrafa ateş açtı.

Küçükçekmece’de polis olduğunu iddia eden bir şahıs, aracıyla kırmızı ışıkta geçtiği sırada bir çocuğa çarptı. Çocuk, tepki gösterince sürücü bu sefer küfürler ederek üstüne yürüdüğü çocuğu darp etti. Esnaflar çocuğu kurtarmaya çalışırken, şahıs bu sefer de silah çıkartarak havaya ateş açtı.

TERÖR ESTİRDİ, ÖFKESİ YİNE DE DİNMEDİ

Olay, saat 15.15 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Emrullah Efendi caddesinde yaşandı. İddiaya göre, aracıyla kırmızı ışıkta geçen bir adam o sırada karşıya geçmeye çalışan bir çocuğa çarptı. Çocuk ’neden kırmızı ışıkta geçiyorsun’ diye tepki gösterince adam da, önce aracın içinden çocuğa hakaretler yağdırdı sonra da araçtan inerek çocuğu darp etti. Çocuk tepki vermeden yoluna devam etti, ancak öfkesi dinmeyen ve adam aracıyla çocuğu takip etti ve aracından inerek tekrar darp etmeye çalıştı. Şahıs araya giren esnaflara ’ben polisim’ dedi ve silahını çıkararak havaya birkaç el ateş etti. Darp edilen çocuk adamın elinden esnafların araya girmesiyle kurtarıldı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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"MEMUR OLABİLİR, HER NE OLURSA OLSUN..."

Olayı görenlerden Nesri Bol adlı vatandaş, “Yolda acayip bir trafik vardı. Genç bir öğrenci çocuk, sırtında okul çantası vardı. Okul saatiydi zaten 15.15 gibi olay oldu. Çocuk ışıklardan geçti diye önce arabadan çocuğa hakaretler etmeye başladı. Sonra indi çocuğa saldırdı vurmaya kalktı ama çocuktan hiç ses çıkmıyor. Ondan sonra yoldan geçen esnaflar falan ayırmaya başladı. Sonra arabaya indi ilerledi sonra tekrar çocuğun önünü kesti. Öğrenci yani okul çocuğu. Çocuğun önünü kesti esnaflar tuttu. Esnaflar, elinden aldı çocuğu. Bu sefer de havaya ateş açmaya başladı. Bir öğrenciye böyle bir saldırı yapılması normal değil. Bir ışıkta geçti diye havaya ateş açmak, çocuğu darp etmek normal bir şey değil. Kendisi memurmuş diye duyduk, memur olabilir her ne olursa olsun küçük savunmasız bir çocuğa silah çekilmez” dedi (İHA)

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polis darp hakaret Küfür
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