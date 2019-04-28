Benin'de muhalefet partilerinin katılamadığı genel seçim düzenlendi

Benin'de halk, seçim yasasında yapılan değişiklik nedeniyle sadece iki partinin katılabildiği milletvekili seçimleri için sandık başına gitti.

Yerel basındaki haberlere göre, geçen yıl kabul edilen seçim yasası nedeniyle, kayıtlı 5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, sadece iktidara yakın 2 partinin katılabildiği seçimlere halkın ilgi göstermediği belirtildi.

Seçmenler, Cumhurbaşkanı Patrice Talon'a yakın Cumhuriyet Bloku ile İlerici Birlik hareketleri arasında seçim yapmak zorunda kaldı.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'nun (CENA) belirlediği seçime katılma şartlarını ana muhalefet partilerinin bile sağlayamadığı için katılamadığı seçimlerde, iki parti, mecliste yer alacak 83 milletvekilliği için yarışıyor.

12 milyon nüfuslu, en az 250 siyasi partinin bulunduğu Benin'de 1991'den bu yana ilk defa muhalefetin temsil edilmediği bir seçim düzenlendi.

Nisan 2016'da göreve gelen Cumhurbaşkanı Talon, siyasi rakiplerini devre dışı bırakmakla suçlanıyor.

Öte yandan, ülkede gece yarısından itibaren sosyal medya erişimi de durduruldu.

