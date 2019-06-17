Berfin heyecanla beklediği ameliyata el sallayarak girdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ameliyata alındı.

Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştirilecek Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutaf, ameliyat öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Olayın "insanlık suçu" sayılması gerektiğini belirten Mutaf, Berfin Özek'in yüz yapım ameliyatları için Bodrum'a geldiğini söyledi.

Her vakanın kendi uzmanlık alanındakiler için bir bulmaca olduğunu ifade eden Mutaf, "Neyin eksik olduğunu doğru teşhis etmek gerekiyor. Özek'in yüzlerce fotoğrafını saatlerce inceledim." dedi.

- "Elimizden geleni yapacağız"

Berfin Özek'in birden çok ameliyat olacağını belirten Mutaf, şöyle konuştu:

"Benim öngörüme göre yaklaşık majör manada 3, belki de ek küçük ameliyatlarla 5-6 kez ameliyat olacak. Bu süreçte 1,5-2 yıl arasında tedavi süreci değişecek. Mucizeler Allah'a mahsus. Biz kulların mucizeleri ancak emek ve sabırla mümkün. Zaman istiyor. Benim topumdan genel ricam da ilk ameliyatın ya da ikinci ameliyatın sonuçlarını beklerken mucize bir farkı hemen görme istediklerini bir nebze olsun frenlemelerini istiyorum çünkü bu aşama aşama olan bir düzelme olacak. Genel tabirle yakmak yıkmak çok kolay ama onu yerine yeniden koymak, yapmak çok zor. Zaman alıyor emek istiyor. Elimizden geleni yapacağız, Berfin için çalışacağız ama Berfin de ailesi de sabredecek. Ben biliyorum Berfin'in ameliyatlarının sonuçlarını bekleyen yüz binlerce insan var. Her ameliyattan sonra biraz daha düzelme göreceğiz."