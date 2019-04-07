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Bergama seçim sonuçlarıyla ilgili yeni gelişme! Geçersiz oylar yeniden sayılacak

SEÇİM HABERLERİ  | 07.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

İzmir'de, AK Parti'li Hakan Koştu'nun seçimi kazandığı Bergama ilçesindeki geçersiz oyların sayımına yönelik CHP tarafından yapılan itiraz, İlçe Seçim Kurulu'nca reddedildi. CHP'nin, ardından İl Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz ise kabul edildi. Buna göre, ilçede geçersiz oyların yeniden sayımı yapılacak.

Bergama seçim sonuçlarıyla ilgili yeni gelişme! Geçersiz oylar yeniden sayılacak

İzmir'in Bergama ilçesinde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'li Hakan Koştu, 33 bin 406 oy oranı alarak, yüzde 48,79 oy oranıyla belediye başkanlığına seçildi. CHP'li İdris Yavuzyılmaz da 32 bin 874 oy alarak, yüzde 48,01 oy oranı elde etti.

CHP'NİN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

CHP tarafından geçersiz oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edildi. CHP'nin bu itirazı reddedildi. Bunun üzerine CHP, İl Seçim Kurulu'na da başvurdu. İl Seçim Kurulu'nca 220 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILACAK

İl Seçim Kurulu kararında, ilçe birleştirme tutanağında geçersiz veya hesaba katılmayan oy sayısının az olduğuna dikkat çekilerek, "Seçim sonuçlarına itiraz eden parti ile en yüksek oyu alan parti arasındaki fark 532. Dolaysıyla oy farkının az olmasının seçim sonuçlarını değiştirebileceği ihtimali göz önüne alınarak, geçersiz oyların sayımına karar verildi" denildi. (DHA)

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