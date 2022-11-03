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Üzerlik çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Üzerlik çayı nasıl yapılır ve demlenir?

03.11.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitki çayları günümüzde fazlasıyla ilgi gören ürünler haline gelmiştir. Dünya genelinde doğal ürünlere karşı ilginin artması ülkemizde de bitki çaylarının ilgi görmesini sağlamış ve özellikle bitki çaylarının tüketimini artırmıştır. Doğada bulunan çoğu bitkinin taze hâli ya da kurutulmuş hâliyle, gerek yaprakları gerek meyvesi gibi çeşitli ürünlerle bitki çayı hazırlanabilir. Üzerlik tohumundan yapılan üzerlik çayı faydaları nelerdir?

Üzerlik çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Üzerlik çayı nasıl yapılır ve demlenir?

İçindekiler

  • Üzerlik çayı neye iyi gelir?
  • Üzerlik çayı nasıl yapılır?
  • Üzerlik çayı zayıflatır mı?
  • Üzerlik çayı adet söktürür mü?

İnsanlar doğal ürünler ile yakından ilgilenerek hem sağlıklı bir hayat yaşamaya çalışır hem de bazı rahatsızlıkları için takviye olarak kullanır. Bu bitkilerden bir tanesi de üzerlik otudur. Üzerlik çayı da son zamanlarda oldukça ilgi çeken bir bitki çayıdır. Üzerlik çayının faydaları oldukça fazladır ve birçok rahatsızlık için tercih edilir. Özellikle üst solunum yolları hastalıklarında tercih edilen üzerlik çayı, düzenli ve devamlı kullanılmak istenirse mutlaka bir uzmana danışılarak tüketilmelidir. Stres durumlarıyla da başa çıkmaya yarayan üzerlik çayı ne işe yarar?

Üzerlik çayı neye iyi gelir?

Doğada bulunan birçok bitki insan bünyesine olumlu etkilerde bulunacak özelliklere sahiptir. Bunlardan bir tanesi olan üzerlik otu da birçok konuda iyi gelmekte ve sıklıkla tüketilir. Üzerlik çayı ne işe yarar sorusunu merak eden birçok tüketici bulunmaktadır. Üzerlik çayı faydaları şu şekildedir:

  • Üst solunum yolları enfeksiyonlarında sıklıkla tercih edilir.
  • Burun tıkanıklığını açmak için de kullanılabilir.
  • İçerisinde bulunan antioksidan etkisi vücudun mikroplardan arınmasını sağlar.
  • Bünyenin kuvvetlenmesine yardımcı olarak daha hızlı iyileşmeyi sağlar.
  • Üst solunuma olan olumlu etkisi ile birlikte alerjik astıma da iyi gelir.
  • İltihaplara da iyi geldiği bilinir.
  • İdrar yollarında yaşanan birçok sıkıntıya iyi gelir.
  • Saçlara da iyi gelen üzerlik çayı özellikle saç diplerinin kuvvetlenmesinde kullanılır.
  • Saç dökülmelerine ve kırılmalara da iyi gelir.
  • Stresle başa çıkmada yardımcı olarak kullanılır.
  • Ağrı kesici özelliği ile yaşanan baş ağrılarını engellemede veya spor sonrası hissedilen kas ağrılarında da işe yarar.
  • Midede yaşanan hazımsızlık problemlerinde de işe yarayan bu çay şişliğe de iyi gelir.

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Üzerlik otunun bilinen etkilerinden faydalanmak için tüketilen bu üzerlik çayı belli durumlarda yan etkilerin oluşmasına yol açabilir. Özellikle alerjik bir bünyeye sahip kişilerin dikkat etmelidir ve kullanım için doktora danışmalıdır. Üzerlik çayının baş dönmesi ve mide bulantısı gibi bünyeye göre değişen yan etkiler gösterme ihtimali bulunur. Düzenli ilaç kullanan kişilerin bu ilaçlardan kaynaklı yan etkilere karşı dikkatli olması gerekir. Düzenli kullanıldığında yaşanabilecek tansiyon problemlerinden dolayı tansiyon hastalarının da doktorlarına danışmadan kullanmamaları önemlidir.

Üzerlik çayı nasıl yapılır?

Üzerlik çayı tarifi için gereken malzemeler:

Üzerlik çayı nasıl demlenir?

Üzerlik çayı için verilen malzemeler tüketim miktarına göre azaltılıp çoğaltılabilir. Suyun içine koyulan üzerlik tohumları bir cezvede kaynamaya bırakılır. Ortalama 7-8 dakikalık bir kaynatma süresi yeterli olacaktır. Biraz bekletilip hafif ılıması sağlanan çay süzülerek tohumlardan ayrılır. Süzülen üzerlik çayı yemeklerden sonra bir fincan olacak şekilde tüketilebilir. Fazla bekletilmemesi gereken bu çay uzun süre beklediğinde etkisini kaybedebilir.

Üzerlik çayı zayıflatır mı?

Üzerlik otunun demlenmesiyle elde edilen bu faydalı çay ile ilgili merak edilen bir diğer konuda zayıflatıp zayıflatmadığıdır. Üzerlik çayı ödem atmada etkili olmasıyla bilinir. Ödem attırıcı özelliği zamanla vücuttaki fazlalıklardan kurtulmaya da yardımcı olur. Fakat bu çayın sadece yardımcı bir ürün olarak kullanılacağı ve tek başına etkili olmayacağının bilinmesi önemlidir. Devamlı kullanmak isteyen kişilerin bir uzman görüşü alması sağlık açısından daha iyi olur.

Üzerlik çayı adet söktürür mü?

Üzerlik çayının adet söktürmeye yönelik bir özelliği yoktur. Ancak üzerlik çayının ağrı kesici bir özelliğinin olması PMS ve adet dönemlerinde oldukça etkilidir. Aynı zamanda hormonların da düzenlenmesine yardımcı olarak regl dönemlerinde hem fiziksel ağrıyı azaltır hem de psikolojik olarak daha iyi hissetmeye yardımcı olur.

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