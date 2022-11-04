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Elma tarçın çayı faydaları nelerdir? Elma tarçın çayı nasıl yapılır?

04.11.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktarlarda hazır olarak da satın alınabilecek olan bazı bitki çayları evde de kolaylıkla hazırlanabilir. Birkaç dakika içinde yapılan bitki çayları insan sağlığına faydalı birçok özelliğe sahiptir. Bilinçli olarak kullanıldığı zaman hastalıkların tedavisinde de etkin faydalar gösterebilir. Elma tarçın çayı da diyabet başta gelmek üzere birçok konuda insan sağlığı için yararlı olduğu bilinen bitki çayları arasındadır. Peki, elma çayı faydaları nelerdir?

Elma tarçın çayı faydaları nelerdir? Elma tarçın çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Elma tarçın çayı ne işe yarar?
  • Elma tarçın çayı nasıl yapılır?
  • Elma tarçın çayı zayıflatır mı?
  • Elma tarçın çayı adet söktürür mü?

Tarçın baharatı ve elma meyvesi ayrı ayrı olarak da insan bedenine birçok fayda sağlar. Elma kabuklarının kaynar su içinde demlenmesi ile hazırlanan elma çayının da bilinen birçok yararı vardır. Ancak tarçın ile birlikte hazırlandığında da şifa kaynağı olarak bilinir. Elma tarçın çayı en çok kan şekerini düzenleyici özelliği ile tercih edilir. Bunun dışında elmanın yüksek lifi ve tarçının zararsız tatlandırıcı özelliği ile kilo vermek isteyenlere yardımcı olur. Elma tarçın çayı neye iyi gelir?

Elma tarçın çayı ne işe yarar?

Elmanın içerdiği yüksek lif oranı ve tarçının kan şekeri dengeleyici özelliği bir araya gelerek elma tarçın çayı hazırlanır. Elma tarçın çayı evde birkaç dakika içinde kolayca yapılabilir. Elma tarçın çayı faydaları:

  • Özellikle diyabet hastaları tarafından sık tercih edilen bitki çayları arasında yer alır.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Kolestrol metabolizmasını hareketlendirmeyi sağlayan bazı bileşimler içerir.
  • Sindirime yardımcı olur.
  • Enerji verir.
  • Uzun süre tokluk hissi sağladığı için diyet yapanların tercihleri arasındadır.
  • Doktor onayı alınırsa anne adaylarının hormon seviyelerini düzenleyici etkisi için içilebilir.

Elma tarçın çayı da diğer bütün bitki çayları gibi doktor onayı olmadan tüketilmemelidir. Aksi takdirde özellikle anne adayları, alerjik bünyeler ya da düzenli ilaç kullanan kişiler başta gelmek üzere insan bedenine zararlı etkileri olabilir.

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Elma tarçın çayı nasıl yapılır?

Elma tarçın çayı gerekli malzemeler bir araya geldikten sonra temiz içme suyu ile birlikte kaynatılarak hazırlanır. Kaynadıktan sonra birkaç dakika bekletilerek demlenmesi sağlanır. Elma tarçın çayı tarifi için gerekli malzemeler:

  • Beş altı adet elma ve kabukları
  • Dört su bardağı temiz içme su
  • Bir adet tarçın çubuğu
  • İki poşet siyah çay ya da bir tatlı kaşığı siyah çay
  • İsteğe göre bir çay kaşığı bal ve bir adet top karanfil

Elma tarçın çayı nasıl demlenir?

Evde birkaç dakika içinde hazırlanabilecek olan elma tarçın çayının yapılışı için şu adımlar takip edilir:

  • Beş ya da altı adet elma soyulur.
  • Elmanın kabukları, bir adet tarçın çubuğu ve siyah çay poşetleri dört su bardağı su ile birlikte kaynatılır.
  • Kaynadıktan sonra ocağın altı kapatılmadan beş dakika boyunca kaynatılmaya devam edilir.
  • Bir süzgeç yardımı ile süzülür.
  • Sıcak olarak tüketilmesi önerilir.
  • Arzuya ve damak tadına göre içine bir çay kaşığı bal ya da karanfil de eklenerek içilebilir.

Elma tarçın çayı zayıflatır mı?

Hiçbir yiyecek ya da içeceğin direkt olarak zayıflamaya yarayan bir özelliği bulunmaz. Ancak bazı besinlerde kilo vermeye destek olan yararlar olabilir. Elma ve tarçın da bu özeliklere sahiptir. Elma tarçın çayının enerji vermesi özellikle ağır ve sürekli egzersiz yapan kişilere faydalıdır. Aynı zamanda elma tarçın çayı kahvaltıdan önce ya da ara öğünde içildiğinde tok tutar. Sindirim sistemini ve metabolizmayı düzenlemesiyle de yağ yakımını ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Ancak uzman bir diyetisyen onayı ile kullanmak daha doğru olacaktır.

Elma tarçın çayı adet söktürür mü?

Elma ve tarçın çayının adet söktürücü özelliğine dair yapılan net bir açıklama yoktur. Ancak tarçının adet geciktirmek için kullanıldığı bilinir. Sakinleştirici ve hormonları dengeleyici özelliği bulunan elma tarçın çayı günde bir bardak içilerek adet dönemindeki sancılara iyi gelebilir ancak tarçının geciktirici etkisi sebebiyle regl döneminde dikkatli tüketmek gerekir.

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