Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı! İşte istenen ceza

Duruşmaya gelen mahkeme başkanı, yeni atanan mahkeme başkanı Galip Mehmet Perk’in henüz göreve başlamadığını, bu nedenle geçici heyet ile duruşmaya çıktıklarını kaydetti.

Mütalaada, Berkin Elvan’ın 11 Mart 2014’de tedavi görmekte olduğu hastanede vefat ettiği, Adli Tıp Kurumu 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda ölümün künt kafa travmasına bağlı gelişen beyin kanaması ve komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu ve künt kafa travmasının gaz tüfeği kapsülü (zet tüfeği) ile plastik mermi veya benzer özelliklerden başka bir ürünün doğrudan kafaya isabet etmesi ile meydana gelmiş olabileceği anlatıldı.

Dosya kapsamında toplanan deliller, sanık savunması, tanıkların beyanları, katılanlar beyanları ve raporlar birlikte değerlendirildiğinde, Gazilere Sokağı istikametine doğru yapılan gaz tüfeği atışı neticesinde maktulün yaralandığı, akabinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, ölümüne sebep olan atışın ikinci ZET polisi tarafından yapıldığı ve bu kişinin sanık olduğu kaydedildi. Sanığın eyleminin bilinçli taksir kapsamında kaldığının belirtildiği mütalaada, sanığın ‘bilinçli taksirle adam öldürme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatlara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 18 Haziran’a erteledi.