Beş milyona yakın insan öldü: Her yıl artarak devam ediyor! Kanser ölümlerinin yarısı önlenebilir

Dünyanın en prestijli tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan bir araştırma, her yıl dünya çapında kanser nedeniyle kaybedilen milyonlarca hayatın önlenebilir olduğunu öne sürüyor.

ABD'li uzmanlar, mesleki, çevresel ve davranışsal risk faktörlerinin dünyadaki en ölümcül 23 kanser üzerindeki etkisini gözden geçirdi.

EN TEHLİKELİ RİSKLER: SİGARA, ALKOL VE OBEZİTE

2019'da meydana gelen kanser ölümlerinin 4,45 milyonunun (yüzde 44,4) dış faktörlerden kaynaklandığını öne sürdüler. Kansere sebep olan en tehlikeli riskler olarak sigara, alkol ve obeziteyi gösterdiler.

Dış etkenlerden kaynaklanan küresel kanser ölümlerinin büyük çoğunluğu (3,7 milyon) sigara, alkol ve sağlıksız beslenme gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Bu alışkanlıklar kanserin yanı sıra erken ölüm ve sakatlık gibi hastalıkları da tetikliyor.



