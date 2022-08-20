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Beş milyona yakın insan öldü: Her yıl artarak devam ediyor! Kanser ölümlerinin yarısı önlenebilir

20.08.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser hakkında dünya çapında yapılan bir araştırmaya göre, kanser yüzünden hayatını kaybedenlerin yüzde 40’ından fazlası bu hastalığa yakalanmayarak hayatta kalabilirdi. Çalışma 23 farklı kanser türünde 34 risk faktörünü mercek altına aldı. Küresel ölümlerin yaklaşık yarısının önlenebilir nedenlerden olduğu ortaya çıktı. Kansere neden olan en büyük nedenler sigara, alkol ve obezite olarak sıralandı.

Beş milyona yakın insan öldü: Her yıl artarak devam ediyor! Kanser ölümlerinin yarısı önlenebilir

Dünyanın en prestijli tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan bir araştırma, her yıl dünya çapında kanser nedeniyle kaybedilen milyonlarca hayatın önlenebilir olduğunu öne sürüyor.

ABD'li uzmanlar, mesleki, çevresel ve davranışsal risk faktörlerinin dünyadaki en ölümcül 23 kanser üzerindeki etkisini gözden geçirdi.

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EN TEHLİKELİ RİSKLER: SİGARA, ALKOL VE OBEZİTE

2019'da meydana gelen kanser ölümlerinin 4,45 milyonunun (yüzde 44,4) dış faktörlerden kaynaklandığını öne sürdüler. Kansere sebep olan en tehlikeli riskler olarak sigara, alkol ve obeziteyi gösterdiler.

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Dış etkenlerden kaynaklanan küresel kanser ölümlerinin büyük çoğunluğu (3,7 milyon) sigara, alkol ve sağlıksız beslenme gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Bu alışkanlıklar kanserin yanı sıra erken ölüm ve sakatlık gibi hastalıkları da tetikliyor.

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alkol kanser obezite sigara
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