Beşiktaş'ta ev kiralamak isteyen 2 öğrenciye emlakçı dehşeti! Paralarını kaptırdılar ve bıçaklandılar

İstanbul'da 2 üniversite öğrencisi, Beşiktaş'ta kiralık ev tutubilmek için bir emlakçıyla anlaştı ve tam 28 bin TL ödeme yaptı. Ancak ortada kiralık ev olmayınca dolandırıldıklarını düşünen öğrenciler, emlakçıdan parayı geri istedi.

BEŞİKTAŞ 'IN GÖBEĞİNDE BIÇAKLANDILAR

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, Beşiktaş Köyiçi'nde emlakçıyla buluşan öğrenciler, ödedikleri paranın 10 bin TL'sini geri alabildi.



Geri kalan 18 bin TL'yi ödemeyen emlakçı ile öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

GÖZALTINA ALINDI

Bıçağını çeken emlakçı, 2 öğrenciyi yaraladı. Sokak ortasında kanlar içinde kalan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.



Yaşanan olayın görüntüleri ise güvelik kamerasına yansıdı. Beşiktaş polisi ise olayın ardından emlakçıyı gözaltına aldı.