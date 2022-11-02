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  4. Beşiktaş'ta yaşandı! Yokuş çıkarken kayan otomobil bina duvarına çarptı

Beşiktaş'ta yaşandı! Yokuş çıkarken kayan otomobil bina duvarına çarptı

02.11.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş'ta yokuş yukarı çıkan sürücünün kontrolü kaybetmesi sonrası kayan otomobil, bir binanın girişindeki daire duvarına çarptı. Duvar ile daire penceresinin yıkıldığı kaza sırasında içeride kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Beşiktaş'ta yaşandı! Yokuş çıkarken kayan otomobil bina duvarına çarptı

Abbasağa Mahallesi Tabakçı Hüseyin Sokak’ta dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazaya ilişkin edinilen bilgiye göre, 34 HV 8491 plakalı otomobil ile yokuş yukarı çıkan Özlem Kurtoğlu, yolun bitiminde sola döneceği sırada önüne bir başka otomobil çıkınca frene bastı. Kurtoğlu, yolun açılmasının ardından gaza bastığı sırada otomobili kontrolden çıkarak kaymaya başladı.

BİNAYA ÇARPARATK DURDU

Yokuş aşağı, geri geri giden otomobil bir binanın giriş katındaki daire duvarına çarparak durabildi. Sürücü Kurtoğlu, kazayı yara almadan atlatırken, otomobilin çarptığı duvarın bir kısmı ile pencere demiri dairenin salonuna doğru yıkıldı. Kaza sırasında dairede kimsenin olmaması olası bir facia yaşanmasını önledi.

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Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobil çekici ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü Özlem Kurtoğlu ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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