Beyaz Saray'da 'küresel çip kıtlığı' zirvesi!

Küresel çip kıtlığı, birçok sektörü derinden etkiledi. Hatta otomobil endüstrisinde pek çok üretici, üretimi durdurmak zorunda kaldı. Başta otomobil endüstrisini etkileyen kriz, daha sonra akıllı telefonları da etkilemeye başladı. Kıtlık, tıbbi malzemelere kadar bir dizi endüstriyi de ilgilendirmekte. ABD Başkanı Joe Biden ise bu anlamda önemli bir adım attı.

BEYAZ SARAY, YÖNETİCİLER İLE YARI İLETKENLERİ KONUŞACAK

CNBC'nin haberine göre, Google'ın ana şirketi Alphabet, Intel, Ford, HP ve Samsung gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri, küresel çip kıtlığını ele alan bir Beyaz Saray zirvesine katılacak. Beyaz Saray’a göre, sanal zirveye Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve NEC Direktörü Brian Deese ev sahipliği yapacak ve bu iki isme Ticaret Bakanı Gina Raimondo da katılacak. Beyaz Saray’a göre katılımcılar, Biden’in Amerikan İş Planını ve yarı iletkenler için ABD'deki tedarik zincirinin nasıl güçlendirileceğini tartışacaklar. Yöneticileri zirveye katılmaya karar veren şirketlerin tam listesi ise şöyle: