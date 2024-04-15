Beyaz Saray'da sinirler böyle yatıştı! Yürekler ağza geldikten sonra Joe Biden da derin bir nefes almış: "İsrail'i yok edeceklerdi"

Yeni bir dünya savaşının çanlarını çalan hava saldırısı başta ABD ile İsrail olmak üzere tüm dünyayı tedirgin etti. Şam'daki konsolosluk binasına gerçekleşen saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail'e İran yüzlerce füze yağdırdı. Kısa süre sonra gelen açıklamada ise operasyonun sona erdiği belirtildi. Ancak bu süre diliminde Beyaz Saray'da gergin anlar yaşandı.

GÖKTEN YAĞAN FÜZELERİ ENDİŞEYLE İZLEDİLER

Biden ile en yakın istihbarat ve askeri danışmanları Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda İran'ın İsrail'e yüzlerce füzeyle gerçekleştirdiği saldırıyı anbean takip etti. Bu sırada İsrail'in hava savunma sisteminin saldırıya nasıl karşı koyacağı merak konusuydu.

İngiliz merkezli ITV'nin aktardığına göre; yönetimden üst düzey bir yetkili, füzelerin gökyüzünde olduğunu ve İsrail'e ulaşmalarının birkaç dakika alacağını bildikleri için bu anları "inanılmaz derecede yoğun" ve "duyguların tırmandığı bir süre" olarak tanımladı.

"BİRAZ OLSUN RAHATLADIK"

Görüşme sırasında odada bulunan üst düzey yönetim yetkilisi, saldırının yüzde 99'unun etkisiz hale getirildiği anlaşıldığında "bir nebze rahatladıklarını" söyledi ve "Geldiğimiz noktada gayet iyi hissediyorduk" dedi.

"İSRAİL YOK EDİLECEKTİ"

Üst düzey bir yönetim yetkilisi İran'ın açık açık "yok etme ve zayiat verme" niyetinde olduğunu savundu, ayrıca saldırının zamanlaması konusunda İran'dan herhangi bir ön uyarı gelmediğini doğruladı.