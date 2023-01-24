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Beyaz Saray'dan İsveç'teki skandala ilişkin açıklama: Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem

24.01.2023 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den, İsveç'in başkenti Stockholm'de aşırı sağcı politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'dan İsveç'teki skandala ilişkin açıklama: Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem

Beyaz Saray, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını "son derece saygısızca bir eylem" olarak niteledi.

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Günlük basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un, birçok kişi için kutsal olan bir kitabın yakılmasına ilişkin "yasal olabilir ama bu eylemin münasip olduğu anlamına gelmez" yönündeki açıklamasını desteklediklerini, bu davranışın "son derece saygısızca bir eylem" olduğunu ifade etti.

Jean-Pierre, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in önemli adımlar attıklarını belirterek, iki ülkenin NATO üyesi olmaya hazır olduğu ve bunun Avrupa'nın güvenliği için iyi olacağı değerlendirmesinde bulundu. Diğer taraftan Sözcü Türkiye'nin "muteber bir ortak" olduğu vurgusunu yineledi. (AA)

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İsveç abd

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