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Beyaz Saray'ı karıştıran iddia! "Görevinden ayrılacak"

01.04.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü Symone Sanders geçen ay görevinden ayrılıp MSNBC ile anlaşmasının ardından Beyaz Saray’ı karıştıran bir iddia daha ortaya atıldı. Şu anda Beyaz Saray Sözcüsü olan Jen Psaki’nin gelecek ay görevinden ayrılıp MSNBC televizyonunda yorumcu olarak çalışmaya başlayacağı iddia edildi.

Beyaz Saray'ı karıştıran iddia! "Görevinden ayrılacak"

ABD basınında Beyaz Saray'ı karıştıran önemli bir iddia gündeme geldi. Amerikan basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Psaki mayıs ayında görevinden ayrılacak.

"YORUMCU OLARAK GÖREV ALACAK"

Psaki'nin, MSNBC televizyonuyla anlaştığına işaret eden kaynaklar, burada yorumcu olarak görev alacağını kaydetti.

ABD basınında bir süredir Psaki'nin yakın zamanda görevinden ayrılacağı, sonrası için CNN ve MSNBC ile görüştüğü iddiaları yer alıyordu.

HARRIS'İN SÖZCÜSÜ DE MSNBC İLE ANLAŞMIŞTI

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü Symone Sanders da geçen ay görevinden ayrılmış ve MSNBC ile anlaşmıştı. (AA)

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