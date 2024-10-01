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Beyaz Saray: İran, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlanıyor

01.10.2024 17:13
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İsrail Gazze'den sonra Lübnan topraklarına da kara harekatı başlatırken, Beyaz Saray'dan Orta Doğu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray’dan bir yetkili, İran’ın "yakın zamanda" İsrail’e balistik füze saldırısı gerçekleştirme hazırlığında olduğuna dair belirtiler olduğunu söyledi. Aynı yetkili, saldırının İsrail için ağır sonuçlar doğuracağını da belirtti.

Beyaz Saray: İran, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, bugün yaptığı açıklamada, "ABD'nin elinde İran'ın İsrail'e karşı yakında bir balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretler var" dedi.

"İSRAİL İÇİN AĞIR SONUÇLAR DOĞURACAKTIR"

ABD'nin İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarını aktif bir şekilde desteklediğini belirtti. Yetkili, "İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı, İsrail için ağır sonuçlar doğuracaktır" diye ekledi. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı'nın web sitesine göre Washington, Batı Şeria'da Filistinlilere uygulanan şiddet ile ilgili yaptırımlar yayınladı.

NETANYAHU İRAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkını yönetime karşı kışkırtarak, “Rejiminiz sizi uçuruma yaklaştırıyor” iddiasında bulundu ve “Orta Doğu'da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur.” tehdidinde bulunmuştu.

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Netanyahu, İran halkına yönelik görüntülü mesajında, “Bu tarihi anda size, yani İran halkına, aracılar olmadan doğrudan seslenmek istiyorum. Ey asil Fars halkı, rejiminiz sizi her geçen an uçuruma daha da yaklaştırıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail’in İran halkıyla bir dayanışma içinde olduğunu ileri süren Netanyahu,"İran nihayet özgür olduğunda, -ki o an insanların düşündüğünden çok daha erken gelecek-, her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak. İki ülkemiz, İsrail ve İran barış içinde olacak. O gün geldiğinde, rejimin beş kıtada kurduğu terör ağı iflas edecek ve parçalanacak. Orta Doğu’da İsrail'in ulaşamayacağı yer yoktur. Halkımızı korumak, ülkemizi korumak için gitmeyeceğimiz yer yoktur.” tehdidinde de bulunmuştu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
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