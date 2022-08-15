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Beyazları çok daha beyazlatmak mümkün! Çamaşırlarınız için bu yöntemi deneyebilirsiniz, Kararmış çamaşırlar nasıl beyazlatılır?

15.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşırların temizliğine oldukça dikkat ediyor ve renklerinin gitmemesini istiyorsanız bu konu hakkında birçok yöntem denemiş olabilirsiniz. Özellikle beyaz çamaşırların çok daha beyaz olması için çok çeşitli yöntemler bulunuyor ancak bu yöntemler istenilen sonuçları vermeyebiliyor. Tiktok üzerinden temizlik yöntemini paylaşan bir kullanıcı çamaşırlarınızı daha beyazlatacak tarifi verdi.

Beyazları çok daha beyazlatmak mümkün! Çamaşırlarınız için bu yöntemi deneyebilirsiniz, Kararmış çamaşırlar nasıl beyazlatılır?

Beyaz çamaşırlarda zamanla grileşme, morlaşmalar görülebiliyor. Çamaşırların kararmasına neden olan etkenler arasında doğru deterjan kullanmamak bulunuyor. En önemli detaylardan biri beyazlar için üretilen deterjan ve yumuşatıcıların tercih edilmesidir. Beyaz çamaşırlarınızı yıkamaya karar verdiğinizde çamaşır makinenizi çok fazla doldurmamaya özen göstermelisiniz. Eğer çok fazla çamaşırı aynı anda yıkamaya çalışırsanız beyaz çamaşırlarınızın rengi koyulaşabilir. Böyle bir durum ise maalesef renk almış beyaz çamaşırlar ile karşı karşıya kalmanıza neden olur.

@carolina.mccauley Expert laundry whitening blocks ????✨ #laundryhacks #homehackswithcarolina #homehacks #cleaningtips #tipsandtricks ♬ Oh Tonight - The Del-Vikings

ÇAMAŞIRLARINIZI BEYAZLATACAK TARİF

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Malzemeler

1 fincan karbonat
1 fincan boraks
1/2 fincan çamaşır ağartıcı
Su

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırın. Karışan malzemeleri boş bir buz kalıbına yerleştirerek şekil verin. Malzemelerin kuruyarak iç içe geçmesi için bekletin. Beyaz çamaşırlarınızı yıkamadan önce çamaşır makinenizin içerisine ekleyerek kullanın.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik çamaşır makinesi deterjan beyaz gri mor
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