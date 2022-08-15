Beyazları çok daha beyazlatmak mümkün! Çamaşırlarınız için bu yöntemi deneyebilirsiniz, Kararmış çamaşırlar nasıl beyazlatılır?

Beyaz çamaşırlarda zamanla grileşme, morlaşmalar görülebiliyor. Çamaşırların kararmasına neden olan etkenler arasında doğru deterjan kullanmamak bulunuyor. En önemli detaylardan biri beyazlar için üretilen deterjan ve yumuşatıcıların tercih edilmesidir. Beyaz çamaşırlarınızı yıkamaya karar verdiğinizde çamaşır makinenizi çok fazla doldurmamaya özen göstermelisiniz. Eğer çok fazla çamaşırı aynı anda yıkamaya çalışırsanız beyaz çamaşırlarınızın rengi koyulaşabilir. Böyle bir durum ise maalesef renk almış beyaz çamaşırlar ile karşı karşıya kalmanıza neden olur.

ÇAMAŞIRLARINIZI BEYAZLATACAK TARİF

Malzemeler

1 fincan karbonat

1 fincan boraks

1/2 fincan çamaşır ağartıcı

Su

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırın. Karışan malzemeleri boş bir buz kalıbına yerleştirerek şekil verin. Malzemelerin kuruyarak iç içe geçmesi için bekletin. Beyaz çamaşırlarınızı yıkamadan önce çamaşır makinenizin içerisine ekleyerek kullanın.



