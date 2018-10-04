HABER

Beyin ölümü gerçekleşen polisin organları, 3 kişiye can olacak (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 18:08 | Son Güncelleme

POLİSİN ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI  Konya'da kovalamaca sırasında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru İsmail Yalçın'ın şehit olmasının ardından, daha önce serbest bırakılan, kazaya neden olan sürücü Mehmet Kimsesiz (30), gözaltına alındı. Müzisyen Mehmet Kimsesiz, çıkarıldığı mahkemece 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

Beyin ölümü gerçekleşen polisin organları, 3 kişiye can olacak (3)

POLİSİN ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Konya'da kovalamaca sırasında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru İsmail Yalçın'ın şehit olmasının ardından, daha önce serbest bırakılan, kazaya neden olan sürücü Mehmet Kimsesiz (30), gözaltına alındı. Müzisyen Mehmet Kimsesiz, çıkarıldığı mahkemece 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Beyin ölümü gerçekleşen polisin organları, 3 kişiye can olacak (3)

PARTNERBöyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...Böyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...
AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacakAK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak
ERÜ’lü akademisyenler kamera karşısına geçtiERÜ’lü akademisyenler kamera karşısına geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

Devlet Bahçeli'den 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

Devlet Bahçeli'den 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.