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Beyin tümörü patlaması yüzünden komadayken doğum yaptı! Doğumdan sonra...

10.05.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamileyken bayılan 33 yaşındaki Emma, beyninde bulunan tümörün patlaması sonucu yoğun bakıma alındı ve komadayken doğum yaptı. Yaptığı doğumun ardından felç kalan kadının yaşadıklarını eşi anlattı.

Beyin tümörü patlaması yüzünden komadayken doğum yaptı! Doğumdan sonra...

33 yaşındaki diş hijyenisti Emma Taylor, Ekim ayında hamileliğinin son dönemlerinde baş ağrısı yaşadıktan bayıldı. Yardımına gelen partneri Scott Weeks, Emma'nın vücudunun sol tarafının cansız olduğunu ve sağ gözünün yarı açık olduğunu fark etti.
Emma'yı hastaneye götüren Scott, hastane beyin tümörünün patladığını öğrendi. Hastanede yapılan testlerden sonra doktorlar, bebeği etkilemeden taramalar yapabilmek için kızları Ophelia'yı sezaryenle doğurtmaya karar verdiler.

DOĞUMDAN SONRA TÜMÖRÜN BİR KISMINI ALDILAR

Ophelia altı hafta erken doğdu ama neyse ki herhangi bir komplikasyon yaşamadı.
Emma, doğumdan sonra, farklı bir hastaneye kaldırıldı. Burada cerrahlar, Emma komadayken 60 mm'lik tümörün üçte ikisini başarıyla çıkardı.

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HAMİLELİK HORMONLARI BEYİN TÜMÖRÜNÜ BÜYÜTMÜŞ OLABİLİR

Yapılan müdahaleler Emma'nın muhtemelen doğduğundan beri kanserli olmayan bir beyin tümörü ile yaşadığını ortaya çıkardı. 47 yaşındaki Scott, "Kendini iyi hissetmediğini biliyordum ve ben aşağıdayken yataktan düştü. Yerde yatıyordu. Ambulans çağırdım ama bize yeterince hızlı ulaşamadılar, ben de Emma'yı kendim götürmeye karar verdim. Sonra taramalar, birlikte yaşadığı ve hamilelik hormonlarının büyümesini hızlandırmasının ardından patlayan devasa bir tümörü gösterdi.

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"HENÜZ KONUŞAMIYOR"

"Bu, beyinde bir kanamaya neden oldu ve sonuç olarak, sağ beyin sapı ve sağ gözü etkilendi - sol tarafı felçli kaldı." Üç ay sonra Emma bilinç belirtileri göstermeye başladı ve şu anda bir rehabilitasyon ünitesinde kalıyor. Scott, "Emma rehabilitasyonda gerçekten iyileşiyordu, ancak yatak yetersizliği nedeniyle daha az yoğun bir programa alındı," dedi. "Henüz konuşamıyor ama elleri ve baş hareketleriyle iletişim kurabiliyor. Kızımız için daha iyi olmaya kararlı olduğunu gösterdi."

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Operasyon başarılı geçti ancak uzun vadeli bazı engellerle baş başa kaldı. "Tümörün patladığı yerden sağ gözü neredeyse kör ve sol tarafındaki hareketin yaklaşık yüzde 75 ile sınırlı olması bekleniyor. Kafa hareketleri ve elleriyle iletişim kurabilecek aşamada, hatta birkaç gözyaşımız bile oldu." Scott, Emma'nın en iyi tedaviyi alabilmesi için bağış topluyor.

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ

  • Baş ağrısı
  • Nöbetler
  • Sürekli hasta hissetme (bulantı), hasta olma (kusma) ve uyuşukluk
  • Hafıza sorunları veya kişilik değişiklikleri gibi zihinsel veya davranışsal değişiklikler
  • Vücudun bir tarafında ilerleyici zayıflık veya felç
  • Görme veya konuşma sorunları.


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